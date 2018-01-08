Информация о задержании экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада оказалась фейком

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danilov 08 Января 2018 в 14:08:18
Помимо этого издание Erem News опубликовало информацию о том, что информацию об аресте опроверг и адвокат Ахмадинежада Адель Хейдари.
Первым новость об аресте бывшего президента опубликовало издание Al-Quds Al-Arabi, независимое панарабское ежедневное издание, которое печатается в Лондоне с 1989 года. Вброс немедленно подхватили ведущие анти-иранские новостные агенства.
По сообщению Al-Quds Al-Arabi в Иране якобы был арестован Ахмадинежад, которого обвиняют в причастности к организации протестов.
"Данный фейк рассчитан на тех, кто не понимает тонкостей внутренней политики Ирана и взаимоотношений ключевых фигур. Господин Ахмадинежад имеет хорошие личные отношения с Верховным лидером аяталлой Хаменеи, и это понимают в правительстве Рухани. Любые попытки ограничения свободы Ахмадинежада привели бы к серьезным проблемам у тех, кто этого хотел. Вброс мог быть инициирован как иранскими реформистами, так и британскими спецслужбами," - отметил главный редактор портала Геополитика.ру Леонид Савин.
https://www.geopolitica.ru/news/novost-ob-areste-ahmadinezhada-okazalas-feykom
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