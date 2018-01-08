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Империя зла
В Совфеде пригрозили выходом России из ВТО из-за иска Евросоюза
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KAN13 08 Января 2018 в 15:15:27
«В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью», – цитируют первого заместителя главы экономического комитета Совфеда Калашникова РИА Новости.

Первый заместитель главы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников рассказал, что Россия может выйти из ВТО в случае удовлетворения иска ЕС о взыскании с Российской Федерации 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины.

«В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью», – цитирует Калашникова РИА Новости.

Также он добавил, что европейцы первыми стали нарушать правила Всемирной торговой организации, используя против РФ санкционную политику.

Напомним, что ВТО передала в арбитражный суд требование ЕК о взыскании с Российской Федерации около 1,4 миллиарда евро ежегодно из-за ограничений на

РИА Новости
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 08.01.2018 в 15:52:31   # 653742
Дв нихуя они не успокоятся теперь. Давить будут где только можно
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  Aboka 08.01.2018 в 16:45:34   # 653759
Quote:
Также он добавил, что европейцы первыми стали нарушать правила Всемирной торговой организации, используя против РФ санкционную политику.


Предъявляйте встречный иск в том же или в большем размере.
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  Руссотуристо 08.01.2018 в 17:06:33   # 653762
Цитата: Aboka от 08.01.2018 16:45:34
Quote:
Также он добавил, что европейцы первыми стали нарушать правила Всемирной торговой организации, используя против РФ санкционную политику.


Предъявляйте встречный иск в том же или в большем размере.


Не стоит играть в игру , в которой ты заранее проиграешь.
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  Hairless 08.01.2018 в 17:20:43   # 653765
Цитата: Руссотуристо от 08.01.2018 17:06:33
Цитата: Aboka от 08.01.2018 16:45:34
Quote:
Также он добавил, что европейцы первыми стали нарушать правила Всемирной торговой организации, используя против РФ санкционную политику.


Предъявляйте встречный иск в том же или в большем размере.


Не стоит играть в игру , в которой ты заранее проиграешь.

Не стоит пытаться честно играть с шулером
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  старик 08.01.2018 в 18:20:27   # 653771
Кто бы еще Казахстан из ВТО выдавил!
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  Walter 08.01.2018 в 18:27:28   # 653774
Да уж. Камнем преткновения остаются природные ресурсы России. Чем жестче условия со стороны Запада, значит труднее за даром получать ресурсы России. Вот и весь расклад. Россия и Путин теперь за бесплатно и дешево ничего не отдадут . Это понятно . Но а народе тоже думать надо. Как народу будет в этом случае.
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  Лысый 08.01.2018 в 21:50:07   # 653794
Quote:
Walter 08.01.2018 в 18:27:28 # 653774


Уолтер, а кто даром или по дешевке вывозил полезные ископаемые из России? По ходу просто ушлые манагеры газпромов и роснефтей выручку в оффшоры перекачивают. Ну и уверяют дорогих россиян в том что мечты сбываются.
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  Ал 09.01.2018 в 02:17:49   # 653835
Цитата: Лысый от 08.01.2018 21:50:07
Не подскажешь, на какое импортируемое сырье иностранцы пошлины вводили?
Неужели и на вклады в оффшоры не входящих в ВТО стран пошлины предусмотрены?

Вхождение в ВТО снижает ограничения на поставки готовой продукции и технологий...
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