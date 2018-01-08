В Совфеде пригрозили выходом России из ВТО из-за иска Евросоюза

Цитата: Aboka от

Quote: Также он добавил, что европейцы первыми стали нарушать правила Всемирной торговой организации, используя против РФ санкционную политику.



Предъявляйте встречный иск в том же или в большем размере. Quote:Предъявляйте встречный иск в том же или в большем размере.

Не стоит играть в игру , в которой ты заранее проиграешь.