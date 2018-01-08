В Совфеде пригрозили выходом России из ВТО из-за иска Евросоюза

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
KAN13 08 Января 2018 в 15:15:27
Первый заместитель главы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников рассказал, что Россия может выйти из ВТО в случае удовлетворения иска ЕС о взыскании с Российской Федерации 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины.
«В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью», – цитирует Калашникова РИА Новости.
Также он добавил, что европейцы первыми стали нарушать правила Всемирной торговой организации, используя против РФ санкционную политику.
Напомним, что ВТО передала в арбитражный суд требование ЕК о взыскании с Российской Федерации около 1,4 миллиарда евро ежегодно из-за ограничений на
РИА Новости
Комментарии, по рейтингу, по дате
Также он добавил, что европейцы первыми стали нарушать правила Всемирной торговой организации, используя против РФ санкционную политику.
Предъявляйте встречный иск в том же или в большем размере.
Руссотуристо 08.01.2018 в 17:06:33 # 653762
Цитата: Aboka от 08.01.2018 16:45:34
Quote:
Предъявляйте встречный иск в том же или в большем размере.
Quote:
Также он добавил, что европейцы первыми стали нарушать правила Всемирной торговой организации, используя против РФ санкционную политику.
Предъявляйте встречный иск в том же или в большем размере.
Не стоит играть в игру , в которой ты заранее проиграешь.
Цитата: Руссотуристо от 08.01.2018 17:06:33
Не стоит играть в игру , в которой ты заранее проиграешь.
Цитата: Aboka от 08.01.2018 16:45:34
Quote:
Предъявляйте встречный иск в том же или в большем размере.
Quote:
Также он добавил, что европейцы первыми стали нарушать правила Всемирной торговой организации, используя против РФ санкционную политику.
Предъявляйте встречный иск в том же или в большем размере.
Не стоит играть в игру , в которой ты заранее проиграешь.
Не стоит пытаться честно играть с шулером
Walter 08.01.2018 в 18:27:28 # 653774
Уолтер, а кто даром или по дешевке вывозил полезные ископаемые из России? По ходу просто ушлые манагеры газпромов и роснефтей выручку в оффшоры перекачивают. Ну и уверяют дорогих россиян в том что мечты сбываются.
Цитата: Лысый от 08.01.2018 21:50:07Не подскажешь, на какое импортируемое сырье иностранцы пошлины вводили?
Неужели и на вклады в оффшоры не входящих в ВТО стран пошлины предусмотрены?
Вхождение в ВТО снижает ограничения на поставки готовой продукции и технологий...