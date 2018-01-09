Минфин США в очередной раз просит повысить лимит госдолга

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GoodZone 09 Января 2018 в 14:13:14
По данным портала, отслеживающего состояние американского долга, сейчас его размер составляет 20,5 трлн долларов, что превышает ВВП страны. В начале президентства Барака Обамы госдолг был равен примерно 10,6 трлн долларов, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, в сентябре 2017 года госдолг США впервые в истории перешагнул через отметку в 20 трлн долларов, превысив 100% ВВП страны.
В том же месяце президент США Дональд Трамп заявил о необходимости избавиться от потолка госдолга США, который, по его словам, вовсе «не обязателен».
https://vz.ru/news/2018/1/9/902649.html
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