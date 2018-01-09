Эр-Рияд лишил сирийскую оппозицию военной поддержки

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danilov 09 Января 2018 в 15:48:38
По словам осведомленных источников, во время встречи Джубейр заявил, что противостоящим Асаду боевикам стоит сконцентрировать усилия на заключении политических договоренностей с Дамаском на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, который состоится в январе, передает ТАСС со ссылкой на журнал Foreign Policy.
Глава саудовского МИД тогда также выразил мнение, что если лидеры так называемой сирийской оппозиции лучше подготовятся к консультациям в Сочи, то они создадут более оптимальные условия для заключения соглашения о политическом переходе.
Как отмечает издание, данный шаг Саудовской Аравии подчеркивает успех российских дипломатических усилий по формированию будущего Сирии после завершения там боевых действий.
По мнению издания, российский план начинает конкурировать с официальным процессом под эгидой ООН, который уже пять лет продолжается в Женеве. Так, спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура без лишней огласки хочет занять место за столом переговоров в Сочи и подталкивает Саудовскую Аравию и так называемую сирийскую оппозицию принять участие в этих консультациях, говорится в статье.
Все это говорит о том, что Вашингтон в деле политического урегулирования в Сирии уходит на второй план, заключает издание.
Напомним, в конце декабря президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, в котором стороны обсудили ситуацию в Сирии и Йемене.
https://vz.ru/news/2018/1/9/902650.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 09.01.2018 18:23:06саудитам своих проблем хватает, да и скорее всего это янки подсуетились. еще раз повторю, штаты сейчас всячески способствуют росту влияния ирана в регионе. ну им очень нужна война, а без этого иран не столкнуть с сунитами
Российская дипломатия рулит! Успехов!
Российская дипломатия рулит! Успехов!