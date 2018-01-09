Бывшие сотрудники Google обвинили компанию в дискриминации белой расы

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danilov 09 Января 2018 в 15:49:47
Как заявил Дамор, цель его иска — рассказать о притеснениях в компании за консервативные политические воззрения, принадлежность к мужскому полу и белой расе. По словам бывших сотрудников, в компании жестоко обращались с теми, кто выражал «взгляды, отличающиеся от мнения большинства в Google по политическим предметам».
Также в иске говорится, что фирма набирала сотрудников, исходя из придуманных в ней квот для женщин и представителей нацменьшинств. Как сказано в документе, Google «открыто стыдит менеджеров структурных подразделений, которые не выполняют квоты, а в процессе открыто унижает мужчин и сотрудников белой расы как менее приоритетных, чем другие».
Иск будет рассматриваться в суде высшей инстанции города Санта-Клара в Калифорнии.
https://lenta.ru/news/2018/01/08/google/