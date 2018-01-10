Власти французского города Бокер запретили школьные обеды без свинины

Лидер оппозиции в Бокере назвал запрет «нападением на права детей», который «стигматизирует североафриканскую общину и никоим образом не может быть оправдан секуляризмом».Хотел показаться шибко умным? А по существу: что нельзя в одной и той же школе готовить обеды и из свинины, и из говядины? Это чтобы никого не стигматизировать секуляризмом.
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danilov 10 Января 2018 в 17:12:06
Марлен Шьяппа, французский государственный секретарь по вопросам гендерного равенства, назвала решение мэра «примером того, как секуляризм используется в качестве антимусульманского и антисемитского оружия».
Лидер оппозиции в Бокере назвал запрет «нападением на права детей», который «стигматизирует североафриканскую общину и никоим образом не может быть оправдан секуляризмом».
Родители школьников, выступающие против запрета, соберутся перед зданием ратуши Бокера на пикник в понедельник, 15 января.
В 2015 году мэр города Шалон-сюр-Сон Жиль Платрет также убрал из меню в школьных столовых города замены свинины. Административный суд Дижона отменил это решение в августе 2017 года, заявив, что оно противоречит «интересам детей». Однако мэр обжаловал это решение в Апелляционном суде Лиона.
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/08/french-town-bans-pork-free-meals-anti-muslim-beaucaire
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Цитата: старик от 10.01.2018 18:18:26
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Лидер оппозиции в Бокере назвал запрет «нападением на права детей», который «стигматизирует североафриканскую общину и никоим образом не может быть оправдан секуляризмом».Хотел показаться шибко умным? А по существу: что нельзя в одной и той же школе готовить обеды и из свинины, и из говядины? Это чтобы никого не стигматизировать секуляризмом.
для мусульман и иудеев и тот и этот вид продукта на одной кухне уже не халяль/кашерно. потому как никто не поручится, что еда не будет готовиться в одной посуде, что посуда будет тщательно отмываться, что столы для готовки будут чисты. это надо в каждой школе открывать 2 отдельные столовые. на это точно никто не пойдет. скорее всего некоторые школьники просто перестанут в них питаться.