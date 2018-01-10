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Империя зла
Власти французского города Бокер запретили школьные обеды без свинины
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danilov 10 Января 2018 в 17:12:06
Это решение мэр города Жульен Санчез, член Национального фронта, оправдывает тем, что без свинины обеды являются «антиреспубликанскими». Запрет затрагивает примерно 150 (из 600) школьников города, большинство из которых составляют мусульмане.

Марлен Шьяппа, французский государственный секретарь по вопросам гендерного равенства, назвала решение мэра «примером того, как секуляризм используется в качестве антимусульманского и антисемитского оружия».

Лидер оппозиции в Бокере назвал запрет «нападением на права детей», который «стигматизирует североафриканскую общину и никоим образом не может быть оправдан секуляризмом».

Родители школьников, выступающие против запрета, соберутся перед зданием ратуши Бокера на пикник в понедельник, 15 января.

В 2015 году мэр города Шалон-сюр-Сон Жиль Платрет также убрал из меню в школьных столовых города замены свинины. Административный суд Дижона отменил это решение в августе 2017 года, заявив, что оно противоречит «интересам детей». Однако мэр обжаловал это решение в Апелляционном суде Лиона.

https://www.theguardian.com/world/2018/jan/08/french-town-bans-pork-free-meals-anti-muslim-beaucaire
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 10.01.2018 в 18:18:26   # 654191
Quote:
Лидер оппозиции в Бокере назвал запрет «нападением на права детей», который «стигматизирует североафриканскую общину и никоим образом не может быть оправдан секуляризмом».
Хотел показаться шибко умным? А по существу: что нельзя в одной и той же школе готовить обеды и из свинины, и из говядины? Это чтобы никого не стигматизировать секуляризмом.
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  arhar 10.01.2018 в 19:31:38   # 654223
Цитата: старик от 10.01.2018 18:18:26
Quote:
Лидер оппозиции в Бокере назвал запрет «нападением на права детей», который «стигматизирует североафриканскую общину и никоим образом не может быть оправдан секуляризмом».
Хотел показаться шибко умным? А по существу: что нельзя в одной и той же школе готовить обеды и из свинины, и из говядины? Это чтобы никого не стигматизировать секуляризмом.

для мусульман и иудеев и тот и этот вид продукта на одной кухне уже не халяль/кашерно. потому как никто не поручится, что еда не будет готовиться в одной посуде, что посуда будет тщательно отмываться, что столы для готовки будут чисты. это надо в каждой школе открывать 2 отдельные столовые. на это точно никто не пойдет. скорее всего некоторые школьники просто перестанут в них питаться.
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  babki 10.01.2018 в 23:15:46   # 654292
Дурак, что ещё сказать
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  Pole13 10.01.2018 в 23:48:33   # 654299
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