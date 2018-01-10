Власти французского города Бокер запретили школьные обеды без свинины

Лидер оппозиции в Бокере назвал запрет «нападением на права детей», который «стигматизирует североафриканскую общину и никоим образом не может быть оправдан секуляризмом».

Quote:Хотел показаться шибко умным? А по существу: что нельзя в одной и той же школе готовить обеды и из свинины, и из говядины? Это чтобы никого не стигматизировать секуляризмом.