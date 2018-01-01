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Империя зла
Пакистан приостановил сотрудничество с США по линии разведки
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danilov 11 Января 2018 в 11:25:19
Пакистан решил приостановить взаимодействие с Соединёнными Штатами по линии военных и разведывательных служб. Об этом сообщил министр обороны страны Хуррам Дастгир Хан, выступая в Институте стратегических исследований в Исламабаде.

— Мы приостановили широкомасштабное сотрудничество (с США. — Прим. ред.) по линии военных ведомств и разведки. Пакистан не стремится назначить цену за свои жертвы, но хочет, чтобы их признали, — приводит его слова местная газета Dawn.

По словам Хана, Америка "терпит поражение в Афганистане, несмотря на затраты в размере миллиардов долларов". Глава оборонного ведомства предположил, что США пытаются использовать республику в качестве "козла отпущения" за свои военные неудачи в Афганистане.

https://life.ru/t/%D1%81%D1%88%D0%B0/1077341/smi_soobshchili_chto_pakistan_prios tanovil_sotrudnichiestvo_s_ssha_po_ linii_razviedki
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