Паранойя или недобросовестная конкуренция: власти США обвинили в шпионаже смартфоны из КНР

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danilov 11 Января 2018 в 11:36:54
Как указывается, планы оператора изменились в связи с позицией Федеральной комиссии по связи Соединенных Штатов Америки, согласно которой гаджеты Huawei могут быть наделены шпионскими функциями.
Таким образом, назначенное на эту неделю подписание контракта между AT&T и Huawei не состоится.
Американский регулятор связи обвинил Huawei в сотрудничестве с причастными к шпионажу компаниям.
И хотя представители китайской компании отрицают обвинения в шпионаже, имиджу уже нанесен значительный ущерб....
https://rueconomics.ru/300459-paranoiya-ili-nedobrosovestnaya-konkurenciya-vlasti-ssha-obvinili-v-shpionazhe-smartfony-iz-knr#from_copy
Американская компания AT&T отказалась от продаж смартфонов Huawei Mate на внутреннем рынке США. О сделке должны были объявить на этой неделе, однако оператор изменил своё решение.
Незадолго до этого инициативная группа законодателей написала письмо в Федеральную комиссию по связи США. В нем она выразила свои опасения относительно сотрудничества Huawei и неназванной телеком-компанией. По имеющимся у авторов письма данным, телефоны Huawei могут использоваться в шпионских целях, что несет угрозу национальной безопасности США. В китайской компании эту информацию отрицают и отмечают что сделка не состоялась из-за «политического давления», что несомненно угрожает торговым связям между Китаем и США.
Huawei является третьим по величине производителем смартфонов после Apple и Samsung. Примечательно также, что устройства компании Huawei продаются в США, однако без участия крупных операторов, а флагманский смартфон Huawei Mate 10 Pro был признан лучшим современным смартфоном на Android.
https://www.wsj.com/articles/at-t-backs-off-deal-to-sell-smartphones-from-chinas-huawei-1515443153
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