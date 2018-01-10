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Империя зла
Список Киллари +1
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danilov 11 Января 2018 в 22:45:28
Список Киллари пополнился очередным "самоубийством". Покончил с собой разработчик ПО и эксперт по компьютерной безопасности Джеймс Долан, который помог Викиликс заполучить её почту.
Очередное совпадение.
Подробно
https://www.pravda.ru/news/world/11-01-2018/1365383-klinton-0/
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