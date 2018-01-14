Русским щелкнули по носу иранцы и сирийцы

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едридмадрид 14 Января 2018 в 21:10:01
Нападение на российскую авиабазу может свидетельствовать о том, что силы режима Асада и иранцы содействовали этой операции, возможно, чтобы оказать давление на Москву, отомстить ей и унизить ее в Сирии из-за разногласий в процессе «раздела добычи». Такое объяснение расстрела авиабазы Хмеймим публикует сирийский интернет-ресурс Baladi news.
Российские чиновники увидели в сирийском фиаско козни Вашингтона, который смог дотянуться до стоянки российских самолетов на базе Хмеймим. О возможном американском следе в атаке дронов на российские военные объекты в Сирии заявил, в частности, замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич. Но есть и другие объяснения.
Район, в котором все произошло, напрямую связан с режимом Асада, напоминает Baladi news (перевод по Иносми.ру). На территории вокруг российской базы ведут активную деятельность алавитские и шиитские ополченцы, лояльные сирийскому режиму и Ирану, в число которых непосредственно входят члены семьи Асада. Это означает, что обстрел не мог произойти без согласия и содействия членов этих ополченческих отрядов. Дело в том, что местные вооруженные отряды должны были обеспечивать безопасность прилегающих к базе территорий. «И невозможно представить, чтобы не был установлен источник запуска минометных снарядов. По крайней мере местные жители точно должны знать причастных к организации атак», – отмечают сирийские источники. При этом сирийские наблюдатели прогнозируют ужесточение контроля над районом вокруг базы Хмеймим, а также рост недоверия между россиянами и сирийцами. Обстрел авиабазы Хмеймим может привести к качественным переменам во взаимоотношениях России с различными отрядами ополченцев в Сирии, предполагает издание Baladi news.
http://www.ng.ru/armies/2018-01-09/100_syria090117.html
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Quote:
Baladi news
Ресурс появился на волне событий сирийской революции, основан представителями молодежного союза сирийской диаспоры. Основная цель — максимально подробное освещение событий, происходящих в Сирии. Несмотря на то, что организаторы находятся за пределами страны, широкая корреспондентская сеть, работающая во всех провинциях, позволяет получать наиболее актуальную информацию по социальным, политическим, военным, экономическим и культурным вопросам.
Страна:
Сирия
Адрес:
www.baladi-news.com/ar
Ресурс появился на волне событий сирийской революции, основан представителями молодежного союза сирийской диаспоры. Основная цель — максимально подробное освещение событий, происходящих в Сирии. Несмотря на то, что организаторы находятся за пределами страны, широкая корреспондентская сеть, работающая во всех провинциях, позволяет получать наиболее актуальную информацию по социальным, политическим, военным, экономическим и культурным вопросам.
Страна:
Сирия
Адрес:
www.baladi-news.com/ar
Quote:
Трассировка маршрута к baladi-news.com [88.99.213.171]
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88.99.213.171 (host.baladi-news.com): Germany
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IP 88.99.213.171
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Город: Не определен
Страна: Germany
IP диапазон: 88.99.0.0 - 88.99.255.255
CIDR: 88.99.0.0/16
Название провайдера: HETZNER-DC
Хост: host.baladi-news.com
Город: Не определен
Страна: Germany
IP диапазон: 88.99.0.0 - 88.99.255.255
CIDR: 88.99.0.0/16
Название провайдера: HETZNER-DC
Цитата: arhar от 14.01.2018 21:18:56
там и ежу понятно, что без одобрения сирийских властей это организовать было не возможно. скорее всего это договоренность ирана и сша. потому как операцию готовили не какие-нибудь боевики, который время от времени подкидывают вооружение и деньги, а хорошо обученные спецы
там и ежу понятно, что без одобрения сирийских властей это организовать было не возможно. скорее всего это договоренность ирана и сша. потому как операцию готовили не какие-нибудь боевики, который время от времени подкидывают вооружение и деньги, а хорошо обученные спецы
Уточните пожалуйста, вы считаете официальные власти Сирии (на данный момент власть в Сирии представляет Башар Асад) одобрила обстрел Авиабазы РФ В Сирии и это «ежу понятно», я Вас правильно понял?
Едридмадрид и новость
был момент, когда россияне предложили янки поменять асада, но те категорично отказались. не асад их там интересует и нет там такого противостояния штатам. там идет шахматная игра. там нет белых и пушистых, там присутствуют интересы.
Цитата: arhar от 14.01.2018 23:47:37Возможно, я что-то пропустил. Нельзя ли про это подробнее?
был момент, когда россияне предложили янки поменять асада, но те категорично отказались.
был момент, когда россияне предложили янки поменять асада, но те категорично отказались.
Возможно, я что-то пропустил.
уроки в школе...
Цитата: arhar от 15.01.2018 00:15:17
Хамло,