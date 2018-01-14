Дроны открыли Ящик Пандоры

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danilov 14 Января 2018 в 22:54:38
Комментарии, по рейтингу, по дате
И видео могли бы выложить из видеоигры или из ютьюба 3х летней давности, а так - скучно!))
Цитата: walker от 14.01.2018 23:06:15
1. Станет весело, если ты результаты ухода СССР из Афгана вспомнишь.
2. С какой игры или старого видео еще не нашли?
Про видео пишут, что склеено. Но это можно объяснить длительностью "процесса" большей части операции.
Кстати, постоянные "скобочки" и неуместный сарказм, говорящие о надменности и высокомерии, подсказывают о проблемах с психикой.
Что о этих грехах говорит твоя вера?