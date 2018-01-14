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Империя зла
Дроны открыли Ящик Пандоры
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danilov 14 Января 2018 в 22:54:38
Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 14.01.2018 в 23:06:15   # 655084
Долго ли будет длиться присутствие РФ в Сирии или недолго, все равно уйдут оттуда. Рано или поздно. Как СССР из Афганистана.
И видео могли бы выложить из видеоигры или из ютьюба 3х летней давности, а так - скучно!))
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  Ал 14.01.2018 в 23:24:44   # 655091
Цитата: walker от 14.01.2018 23:06:15

1. Станет весело, если ты результаты ухода СССР из Афгана вспомнишь.

2. С какой игры или старого видео еще не нашли?
Про видео пишут, что склеено. Но это можно объяснить длительностью "процесса" большей части операции.

Кстати, постоянные "скобочки" и неуместный сарказм, говорящие о надменности и высокомерии, подсказывают о проблемах с психикой.
Что о этих грехах говорит твоя вера?
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  12АТП2 15.01.2018 в 02:10:12   # 655147
Действительно все эти летательные аппараты до добра не доведут, можно прицепить взрывчатку и совершать теракты в любом городе мира, шансов поймать маловато будет
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