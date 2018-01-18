Трамп не исключил торговой войны с Китаем

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danilov 18 Января 2018 в 14:55:03
По словам Трампа, давшего интервью агентству Рейтер, он надеется, что торговой войны с Китаем не будет, "но если она будет, то так тому и быть". Он заявил, что власти США размышляют о "большом ущербе", который можно предъявить Китаю в рамках расследования нарушений интеллектуальной собственности.
Ранее Белый дом сообщал, что Трамп в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином назвал неприемлемой ситуацию с огромным торговым дефицитом США в торговле с КНР.
Трамп также повторил в интервью, что может выйти из НАФТА, хотя "многие люди будут недовольны".
США ведут переговоры по актуализации зоны свободной торговли с другими двумя участниками договора — Мексикой и Канадой, причем канадские официальные лица заявляли, что опасаются выхода Соединенных Штатов из соглашения.
РИА Новости
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