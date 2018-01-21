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Империя зла
Эксперты из Европы предложили увеличить подростковый возраст до 24 лет
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danilov 21 Января 2018 в 04:43:22
Европейские эксперты в области социологии считают, что целесообразно продлить подростковый возраст до 24 лет. Согласно проведенному специалистами исследованию, именно в этом возрасте многие люди вступают во взрослую жизнь.

Ранее в Европе считали, что жители континента взрослеют в 19 лет, сообщают социологи. По словам специалистов, после достижения взросления человеческий мозг продолжает развиваться в течение нескольких лет. Помимо этого современная молодежь стареет медленнее и позднее обзаводится семьей.

Если верить статистике, молодые британцы начинают жить независимо от родителей в 25 лет. Также они позже обычного вступают в брак. У женщин средний возраст для свадьбы составляет 30,6 лет, а у мужчин – 32,5 лет. Со своей стороны критики данного мнения считают, что принятие подобного закона приведет к еще большей инфантильности молодых людей.

https://newinform.com/101463-eksperty-iz-evropy-predlozhili-uvelichit-podrostkovyi-vozrast-do-24-let

28 лет в 1017: я прожил хорошую жизнь.
28 лет в 1817: у меня 11 детей.
28 лет в 2017: я не готов для отношений.
28 лет в 2117: мааам, я покакал!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 21.01.2018 в 09:32:28   # 656236
Что есть, то есть. Я уж не говорю про времена оны, когда в 18 лет выигрывали битвы, а в 28 уходили из жизни. Но нас в 7 (!) классе увезли на месяц на хлопок. Где мы жили без родителей и работали с темна до темна, как негры на плантациях. А сейчас в 7 классе редкий ребёнок хотя бы сам передвигается по городу. В основном, не в состоянии даже добраться пару остановок на общественном транспорте. А поступать мы уезжали в 16-17 лет за тридевять земель - как правило, сами, даже не вспомню никого, чтобы с родителями. А сейчас даже у себя в городе поголовно родители абитуриентов отводят в приёмную комиссию
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