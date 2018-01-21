Эксперты из Европы предложили увеличить подростковый возраст до 24 лет

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danilov 21 Января 2018 в 04:43:22
Ранее в Европе считали, что жители континента взрослеют в 19 лет, сообщают социологи. По словам специалистов, после достижения взросления человеческий мозг продолжает развиваться в течение нескольких лет. Помимо этого современная молодежь стареет медленнее и позднее обзаводится семьей.
Если верить статистике, молодые британцы начинают жить независимо от родителей в 25 лет. Также они позже обычного вступают в брак. У женщин средний возраст для свадьбы составляет 30,6 лет, а у мужчин – 32,5 лет. Со своей стороны критики данного мнения считают, что принятие подобного закона приведет к еще большей инфантильности молодых людей.
https://newinform.com/101463-eksperty-iz-evropy-predlozhili-uvelichit-podrostkovyi-vozrast-do-24-let
28 лет в 1017: я прожил хорошую жизнь.
28 лет в 1817: у меня 11 детей.
28 лет в 2017: я не готов для отношений.
28 лет в 2117: мааам, я покакал!
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