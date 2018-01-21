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Империя зла
В США опасаются совместной борьбы Москвы и Пекина с агентурой ЦРУ
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danilov 21 Января 2018 в 04:47:42
Американские власти опасаются, что китайская разведка поделилась с российскими спецслужбами секретными сведениями, полученными Китаем от бывшего агента ЦРУ Джерри Чун Шин Ли, арестованного в США, сообщили осведомленные источники из числа бывших сотрудников американского правительства.

По их данным, сотрудничество китайских и российских спецслужб могло скомпрометировать американских агентов в России и привести к их арестам, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

Напомним, в среду американские СМИ сообщали, что арестованный в США экс-агент ЦРУ Джерри Чун Шин Ли подозревается в передаче информации Китаю, которая привела к смерти или тюремному заключению порядка 20 агентов ЦРУ. Во вторник Ли предстал перед судом в Нью-Йорке, ему грозит 10 лет тюрьмы.

https://vz.ru/news/2018/1/20/904386.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 21.01.2018 в 13:20:26   # 656285
Не ну а что делать если уже все заборы обосрали.
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