В США опасаются совместной борьбы Москвы и Пекина с агентурой ЦРУ

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danilov 21 Января 2018 в 04:47:42
По их данным, сотрудничество китайских и российских спецслужб могло скомпрометировать американских агентов в России и привести к их арестам, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.
Напомним, в среду американские СМИ сообщали, что арестованный в США экс-агент ЦРУ Джерри Чун Шин Ли подозревается в передаче информации Китаю, которая привела к смерти или тюремному заключению порядка 20 агентов ЦРУ. Во вторник Ли предстал перед судом в Нью-Йорке, ему грозит 10 лет тюрьмы.
https://vz.ru/news/2018/1/20/904386.html