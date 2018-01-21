Китай обвинил США в подрыве мира и безопасности в регионе

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danilov 21 Января 2018 в 04:52:52
«В настоящее время благодаря совместным усилиям стран АСЕАН ситуация в Южно-Китайском море постоянно стабилизируется. В этих условиях очередной заход американского военного корабля в акваторию вблизи китайских рифов в Южно-Китайском море создал угрозу как авиации корабельного базирования обеих сторон, так и персонала, стал угрозой суверенитету и национальной безопасности Китая, а также подрывает региональной мир», – сказал У Цянь, передает РИА «Новости».
По данным китайского Минобороны, американский ракетный эсминец Hopper 17 января самовольно вошел в акваторию спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо), который КНР считает своим. Китайский сторожевой корабль «Хуаншань» сразу же предупредил экипаж эсминца о необходимости покинуть территорию.
У Цянь отметил, что действия ВМС США расходятся с направлением стабильного развития китайско-американских отношений, и выразил надежду на то, что Ващингтон будет уважать суверенитет Пекина, и в дальнейшем не будет создавать искусственных инцидентов.
https://ria.ru/politics/20180120/1512982409.html
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