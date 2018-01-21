США передали украинским радикалам противотанковые комплексы

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 21 Января 2018 в 16:22:15
«По информации НПО "Атлантический совет" (американская неправительственная организация — прим. «Ленты.ру»), на вооружении радикального добровольческого батальона "Азов" находится купленное у американской компании вооружение, включая противотанковые комплексы "Тоу"», — заявил он.
По словам Лукашевича, на отдельных границах Донбасса были также замечены тяжелые американские беспилотники «Глобал Хок» и самолет-шпион «Боинг Р-8А».
Он также добавил, что компания «Эйртроник» из США с апреля 2017 года поставляет Киеву ручные гранатометы.
Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко подтвердил договоренность о поставках Вашингтоном Киеву противотанковых комплексов Javelin.
В декабре президент США Дональд Трамп одобрил план поставок противотанковых ракетных установок Украине.
https://lenta.ru/news/2018/01/18/protivotanti/
Комментарии, по рейтингу, по дате