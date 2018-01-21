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Империя зла
США передали украинским радикалам противотанковые комплексы
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едридмадрид 21 Января 2018 в 16:22:15
Бойцы украинского батальона «Азов» в Донбассе вооружились противотанковыми комплексами из США. Об этом в четверг, 18 января, рассказал журналистам постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании в Вене, передает ТАСС.

«По информации НПО "Атлантический совет" (американская неправительственная организация — прим. «Ленты.ру»), на вооружении радикального добровольческого батальона "Азов" находится купленное у американской компании вооружение, включая противотанковые комплексы "Тоу"», — заявил он.

По словам Лукашевича, на отдельных границах Донбасса были также замечены тяжелые американские беспилотники «Глобал Хок» и самолет-шпион «Боинг Р-8А».
Он также добавил, что компания «Эйртроник» из США с апреля 2017 года поставляет Киеву ручные гранатометы.

Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко подтвердил договоренность о поставках Вашингтоном Киеву противотанковых комплексов Javelin.

В декабре президент США Дональд Трамп одобрил план поставок противотанковых ракетных установок Украине.

https://lenta.ru/news/2018/01/18/protivotanti/
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