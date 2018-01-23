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Империя зла
«Сапог украинского оккупанта»: Порошенко снова оговорился
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ГОРЫНЫЧ 23 Января 2018 в 11:12:45
«Приятно правду говорить, да, Петя?﻿», «Правда все же вырывается наружу﻿», — потешаются в Сети.

Президент Украины Петр Порошенко второй раз за месяц сделал оговорку. Выступая на празднике, посвященном Дню соборности Украины, он упомянул про украинского оккупанта, пишет «Взгляд».

«День соборности будет для украинцев с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу суверенную украинскую землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины», — сказал он.



«Правда все же вырывается наружу», «Приятно правду говорить, да, Петя?», «Оговорочка по Фрейду», — комментируют пользователи.

25 декабря украинский лидер допустил похожую ошибку. Выступая с речью, посвященной столетнему юбилею Министерства иностранных дел Украины, он произнес: «Никто, наверное, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы — украинцы».



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Комментарии, по рейтингу, по дате
  AWP 23.01.2018 в 12:32:51   # 656558
Наверное снова бухой
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  ГОРЫНЫЧ 23.01.2018 в 12:41:56   # 656560
Цитата: AWP от 23.01.2018 12:32:51
Наверное снова бухой

Что у трезвого в уме, то у пьяного на языке.
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  Маке0912 23.01.2018 в 12:46:15   # 656562
Бла, бла и не понял что сам сказал.
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  Маке0912 23.01.2018 в 12:46:16   # 656563
Бла, бла и не понял что сам сказал.
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  KAN13 23.01.2018 в 12:50:08   # 656565

Да не , перевод трудно даётся с русского на мову .
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  Skype 23.01.2018 в 12:56:25   # 656572
Вот настоящий хохол с паспортом



Гарный хлопец с Украины
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  Skype 23.01.2018 в 13:00:40   # 656573
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  jumanjiqz 23.01.2018 в 14:23:06   # 656581
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  Wolfkz 23.01.2018 в 15:19:03   # 656583
Официальный представитель мид рф Захарова уже отреагировала. Типа он назвал вещи своими именами. Для дипломата как то грубо. Выглядит какой то тролью.
Все таки Бзежинский дожил до момента когда Украина и РФ разосрались в конец. Довели идею- Россия ьез Украины не Держава
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  Yegor2030 23.01.2018 в 16:32:02   # 656584
Цитата: Skype от 23.01.2018 12:56:25
Вот настоящий хохол с паспортом



Гарный хлопец с Украины

Горный хлопец
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