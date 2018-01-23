«Сапог украинского оккупанта»: Порошенко снова оговорился

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ГОРЫНЫЧ 23 Января 2018 в 11:12:45
Президент Украины Петр Порошенко второй раз за месяц сделал оговорку. Выступая на празднике, посвященном Дню соборности Украины, он упомянул про украинского оккупанта, пишет «Взгляд».
«День соборности будет для украинцев с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу суверенную украинскую землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины», — сказал он.
«Правда все же вырывается наружу», «Приятно правду говорить, да, Петя?», «Оговорочка по Фрейду», — комментируют пользователи.
25 декабря украинский лидер допустил похожую ошибку. Выступая с речью, посвященной столетнему юбилею Министерства иностранных дел Украины, он произнес: «Никто, наверное, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы — украинцы».
https://www.ridus.ru/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: AWP от 23.01.2018 12:32:51
Наверное снова бухой
Наверное снова бухой
Что у трезвого в уме, то у пьяного на языке.
Да не , перевод трудно даётся с русского на мову .
Гарный хлопец с Украины
Все таки Бзежинский дожил до момента когда Украина и РФ разосрались в конец. Довели идею- Россия ьез Украины не Держава
Цитата: Skype от 23.01.2018 12:56:25
Вот настоящий хохол с паспортом
Гарный хлопец с Украины
Вот настоящий хохол с паспортом
Гарный хлопец с Украины
Горный хлопец