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Империя зла
В МО РФ заявили о наличии подтверждения разработки "Новичка" в США
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danilov 26 Марта 2018 в 11:23:11
Начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорь Рыбальченко заявил, что Соединенные Штаты вели разработку газа "Новичок", которым, как утверждается, был отравлен в Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. По словам Рыбальченко, есть документ, который это подтверждает.

"Дело в том, что еще в 1998 году, просматривая очередную версию спектральной библиотеки, которая выпускается национальным бюро стандартов Соединенных Штатов, мы обнаружили там вещество, которое нас заинтересовало, поскольку это было фосфорорганическое вещество. И мы понимали, что оно должно обладать сильным смертельным действием. Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234", - сказал Рыбальченко в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

По его словам, это вещество было внесено в американскую базу данных сотрудником центра химических исследований и разработок армии США.
"Самая интересная подробность в этой истории - в следующих версиях базы данных, они обычно только расширяются, все время пополняются, все больше и больше веществ - мы этой записи не обнаружили", - сказал российский военных химик.
"Куда оно делось, я не могу объяснить", - сказал Рыбальченко.

http://www.interfax.ru/russia/605145
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