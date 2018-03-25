Россия обеспокоена ростом активности террористов в Афганистане

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danilov 26 Марта 2018 в 13:16:40
Международная конференция высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" состоится в Ташкенте 26-27 марта. В мероприятии примет участие глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
"Обеспокоены ростом террористической активности боевиков Движения талибов (деятельность организации запрещена на территории РФ), осуществляющих вооруженные нападения в различных частях Афганистана, а также наращиванием присутствия "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ) в северных провинциях, граничащих со странами СНГ",- говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.
"Вызывают обеспокоенность случаи использования в различных регионах ИРА вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски боевиков и вооружения западного образца для афганского "крыла" этой террористической группировки. Считаем, что заявления афганских официальных лиц, подтверждающих эти факты, требуют самого серьезного расследования", - подчеркнули в министерстве.
Российские дипломаты также напомнили, что в прошлом году зафиксированы рекордные показатели производства опийного мака в Афганистане. При этом значительные объемы афганского героина, идущего в Россию, направляются через среднеазиатские страны.
"Афганские наркотики обеспечивают существенную финансовую "подпитку" террористам и экстремистам в самом Афганистане и за его пределами", - отмечается в сообщении МИД РФ.
На Смоленской площади подтвердили настрой Москвы на дальнейшее развитие сотрудничества с Афганистаном по вопросам противодействия террористической и наркотической угрозам при тесном взаимодействии с региональными партнерами.
"Продолжим оказывать Афганистану помощь в становлении боеспособных армии и полиции, подготовке их сотрудников по линии компетентных российских ведомств", - говорится в комментарии.
https://rg.ru/2018/03/25/mid-rossiia-obespokoena-rostom-aktivnosti-terroristov-v-afganistane.html
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