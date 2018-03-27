Британия выдала ордера на арест российского имущества «сомнительного происхождения»

Да просто денег не хватает в связи с брекзитом. Один из узаконенных гопстопов. А вы все радуетесь, что украденные деньги воруют. Кончатся нелегальные примутся за легальные и государственные. Объявляю тебя плохим и все денюшки забираю. Под эту шумиху не только нелегальные денежки утекут, но и легальные тоже.