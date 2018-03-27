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Империя зла
Британия выдала ордера на арест российского имущества «сомнительного происхождения»
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danilov 27 Марта 2018 в 10:54:47
Власти Великобритании в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля выдали ордера на арест российского имущества «сомнительного происхождения», заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

«Уже выданы ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель — обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учёт, и для этого предпринимаются необходимые шаги», — цитирует Уильямсона РИА Новости.

https://russian.rt.com/world/news/496457-britaniya-rossia-imuschestvo-arest
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ruslan77 27.03.2018 в 11:22:57   # 668561
Все, это полная ж*па. Мои 3 особняка и 10 пентхаусов арестовали, что делать
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  СССР 27.03.2018 в 11:25:48   # 668563
Уильямсон - агент Кремля
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  MишаМашкевич 27.03.2018 в 12:07:39   # 668567
По идеи если британ хотят справедливости, они обязаны вернуть это имущество какому нибудь малоизвестному фонду, на условиях сдачи ее в аренду, так чтобы все денежки были израсходованы прозрачно.
а так ворам так и надо. им ваще надо запретить въезд в британ, все счета в британ закрыть. т.е. попросту кинуть. я б с удовольствием на это посмотрела бы.
жалко людей у которых эти гады воровали, а урожай собирают англы.
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  Manitu 27.03.2018 в 12:17:31   # 668569
Наших тоже было бы не плохо потрясти.
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  Мура45 27.03.2018 в 12:32:01   # 668573
Цитата: Manitu от 27.03.2018 12:17:31
Наших тоже было бы не плохо потрясти.

До наших тоже дойдёт очередь.
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  Zoggyla 27.03.2018 в 12:47:44   # 668576
Двуличные рептилоиды.
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  lokidogma 27.03.2018 в 13:45:16   # 668594
Да просто денег не хватает в связи с брекзитом. Один из узаконенных гопстопов. А вы все радуетесь, что украденные деньги воруют. Кончатся нелегальные примутся за легальные и государственные. Объявляю тебя плохим и все денюшки забираю. Под эту шумиху не только нелегальные денежки утекут, но и легальные тоже.
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  Zoggyla 27.03.2018 в 13:51:39   # 668597
Цитата: lokidogma от 27.03.2018 13:45:16
Да просто денег не хватает в связи с брекзитом. Один из узаконенных гопстопов. А вы все радуетесь, что украденные деньги воруют. Кончатся нелегальные примутся за легальные и государственные. Объявляю тебя плохим и все денюшки забираю. Под эту шумиху не только нелегальные денежки утекут, но и легальные тоже.
Только прикинь! Прозрение наступило. Давайте жить честно!
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  Desperado 27.03.2018 в 14:14:28   # 668605
Quote:
Британия выдала ордера на арест российского имущества «сомнительного происхождения»
Само дело Скрипаля очень "сомнительного происхождения"! Но бритам похер, все же понимают что "дело Скрипаля" - это просто предлог побольнее пнуть Россию. России, мне кажется, надо вообще по другому действовать. Как минимум придумать такую же историю или же разорвать все дип контакты с бритами.
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  Manitu 27.03.2018 в 14:20:21   # 668612
Цитата: Desperado от 27.03.2018 14:14:28
Quote:
Британия выдала ордера на арест российского имущества «сомнительного происхождения»
Само дело Скрипаля очень "сомнительного происхождения"! Но бритам похер, все же понимают что "дело Скрипаля" - это просто предлог побольнее пнуть Россию. России, мне кажется, надо вообще по другому действовать. Как минимум придумать такую же историю или же разорвать все дип контакты с бритами.
Не всё так просто. среди тех самых "денежек сомнительного происхождения" есть денежки и тех, кто принимает такие решения.
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