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danilov 27 Марта 2018 в 10:54:47
«Уже выданы ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель — обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учёт, и для этого предпринимаются необходимые шаги», — цитирует Уильямсона РИА Новости.
https://russian.rt.com/world/news/496457-britaniya-rossia-imuschestvo-arest
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MишаМашкевич 27.03.2018 в 12:07:39 # 668567
а так ворам так и надо. им ваще надо запретить въезд в британ, все счета в британ закрыть. т.е. попросту кинуть. я б с удовольствием на это посмотрела бы.
жалко людей у которых эти гады воровали, а урожай собирают англы.
Цитата: Manitu от 27.03.2018 12:17:31
Наших тоже было бы не плохо потрясти.
Наших тоже было бы не плохо потрясти.
До наших тоже дойдёт очередь.
Цитата: lokidogma от 27.03.2018 13:45:16Только прикинь! Прозрение наступило. Давайте жить честно!
Да просто денег не хватает в связи с брекзитом. Один из узаконенных гопстопов. А вы все радуетесь, что украденные деньги воруют. Кончатся нелегальные примутся за легальные и государственные. Объявляю тебя плохим и все денюшки забираю. Под эту шумиху не только нелегальные денежки утекут, но и легальные тоже.
Да просто денег не хватает в связи с брекзитом. Один из узаконенных гопстопов. А вы все радуетесь, что украденные деньги воруют. Кончатся нелегальные примутся за легальные и государственные. Объявляю тебя плохим и все денюшки забираю. Под эту шумиху не только нелегальные денежки утекут, но и легальные тоже.
Британия выдала ордера на арест российского имущества «сомнительного происхождения»Само дело Скрипаля очень "сомнительного происхождения"! Но бритам похер, все же понимают что "дело Скрипаля" - это просто предлог побольнее пнуть Россию. России, мне кажется, надо вообще по другому действовать. Как минимум придумать такую же историю или же разорвать все дип контакты с бритами.
Цитата: Desperado от 27.03.2018 14:14:28Не всё так просто. среди тех самых "денежек сомнительного происхождения" есть денежки и тех, кто принимает такие решения.
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Британия выдала ордера на арест российского имущества «сомнительного происхождения»Само дело Скрипаля очень "сомнительного происхождения"! Но бритам похер, все же понимают что "дело Скрипаля" - это просто предлог побольнее пнуть Россию. России, мне кажется, надо вообще по другому действовать. Как минимум придумать такую же историю или же разорвать все дип контакты с бритами.