Бин Салман: Ваххабизм распространялся по требованию Соединенных Штатов

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danilov 27 Марта 2018 в 11:09:13
Как сообщает информагентство ИРНА, наследный принц Мухаммед бин Салман в интервью газете «Вашингтон пост», признав роль союзников Саудовской Аравии в эпоху «холодной войны» для распространения экстремистской идеологии ваххабизма, попытался оправдать саудовский режим в поддержки ваххабитского терроризма.
В связи с поддержкой ваххабитского терроризма со стороны Эр-Рияда саудовский престолонаследник заявил, что вложение Саудовской Аравии в ваххабизм осуществлялось по просьбе союзников во времена «холодной войны» для того, чтобы предотвратить распространение влияния Советского Союза в исламских странах.
В то же время бин Салман заявил, что настало время пересмотреть политику саудовского королевства.
Престолонаследник Саудовской Аравии добавил: "финансирование ваххабизма главным образом осуществляется через фонды и участников частного сектора, базирующиеся на территории Саудовской Аравии.
Официальные власти и народ Ирака считают Саудовскую Аравию страной, которая оказывала непосредственную политическую и финансовую поддержку ДАИШ для оккупации и расчленения Ирака в течении 2014-2017 годах.
http://parstoday.com/ru/news/middle_east-i85994
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