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Империя зла
Бин Салман: Ваххабизм распространялся по требованию Соединенных Штатов
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danilov 27 Марта 2018 в 11:09:13
Наследный принц Мухаммед бин Салман признал, что сосредоточение Эр-Рияда на распространении ваххабизма в мире происходило по требованию США для того, чтобы противостоять Восточному блоку во времена «холодной войны» (1947-1991 гг).

Как сообщает информагентство ИРНА, наследный принц Мухаммед бин Салман в интервью газете «Вашингтон пост», признав роль союзников Саудовской Аравии в эпоху «холодной войны» для распространения экстремистской идеологии ваххабизма, попытался оправдать саудовский режим в поддержки ваххабитского терроризма.

В связи с поддержкой ваххабитского терроризма со стороны Эр-Рияда саудовский престолонаследник заявил, что вложение Саудовской Аравии в ваххабизм осуществлялось по просьбе союзников во времена «холодной войны» для того, чтобы предотвратить распространение влияния Советского Союза в исламских странах.

В то же время бин Салман заявил, что настало время пересмотреть политику саудовского королевства.

Престолонаследник Саудовской Аравии добавил: "финансирование ваххабизма главным образом осуществляется через фонды и участников частного сектора, базирующиеся на территории Саудовской Аравии.

Официальные власти и народ Ирака считают Саудовскую Аравию страной, которая оказывала непосредственную политическую и финансовую поддержку ДАИШ для оккупации и расчленения Ирака в течении 2014-2017 годах.

http://parstoday.com/ru/news/middle_east-i85994
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lemaster 27.03.2018 в 11:13:30   # 668558
Все так и есть!
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  arhar 27.03.2018 в 14:48:07   # 668627
перед тем как новость постить, хотя бы проверяли. новость от иранского агентства, в которой наследный принц саудии признает причастность своей страны к терроризму. ясно, фейк жэ...
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