ФСБ пришли с обыском в церковь саентологов в Петербурге

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danilov 29 Марта 2018 в 14:55:11
По данным ведомства, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела об организации деятельности экстремистского сообщества. Силовики подозревают саентологов в организации деятельности экстремистского сообщества, возбуждении ненависти либо вражды, а также незаконной предпринимательской деятельности, сообщает телеканал «78».
В июне 2017 года по делу о незаконной предпринимательской деятельности и разжигании ненависти и вражды были арестованы руководитель и исполнительный директор «Саентологической церкви Санкт-Петербурга». Суд установил, что в период с 3 января 2013 года по 21 июня 2016 года доход организации составил порядка 276 млн 264 тыс. 612 рублей. Данную сумму члены организации выручили за реализацию саентологических программ. Кроме того, организация занималась унижением достоинства людей, которые выходили из лона церкви. Их члены организации определяли как «лиц, доставляющих неприятности», а также в отношении участников церкви принимались меры, прописанные этическими приказами организации.
Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. Научная общественность не признала ее наукой. В России часть саентологических материалов признана экстремистскими и занесена в федеральный список экстремистских. Производство, распространение и хранение в целях массового распространения этих материалов на территории РФ является незаконным.
https://iz.ru/725638/2018-03-28/fsb-provodit-obyski-u-sotrudnikov-saentologicheskoi-tcerkvi-peterburga
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