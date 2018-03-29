Суд Нью-Йорка отказал Саудовской Аравии в отклонении исков по теракту 11 сентября

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danilov 29 Марта 2018 в 15:25:24
Принимая решение, судья руководствовался американским законом от 2016 года «Справедливость против спонсоров терроризма» (JASTA), который предусматривает освобождение от суверенного иммунитета, позволяя семьям жертв обращаться в суд с исками на иностранные правительства, передает РИА «Новости».
Так, родственники погибших в своих исках утверждают, что большинство террористов, совершивших атаку 11 сентября, были поданными Саудовской Аравии, а власти королевства оказывали им «помощь и содействие».
Напомним, в сентябре прошлого года около 1,4 тыс. родственников жертв трагедии 11 сентября обратились в федеральный суд Манхэттена с иском, предполагающим, что посольство Саудовской Аравии в 1999 году финансировало репетицию терактов в США.
Это уже не первый иск против Саудовской Аравии, поданный в суд Манхэттена после того, как в сентябре 2016 года Конгресс США разрешил семьям жертв теракта 11 сентября 2001 года подавать в суд на королевство.
https://vz.ru/news/2018/3/29/914874.html
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