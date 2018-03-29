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Империя зла
Суд Нью-Йорка отказал Саудовской Аравии в отклонении исков по теракту 11 сентября
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danilov 29 Марта 2018 в 15:25:24
Суд в Нью-Йорке отказал в ходатайстве представителям Саудовской Аравии, которые просили отклонить иски родственников погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года, сообщает издание Middle East Eye.

Принимая решение, судья руководствовался американским законом от 2016 года «Справедливость против спонсоров терроризма» (JASTA), который предусматривает освобождение от суверенного иммунитета, позволяя семьям жертв обращаться в суд с исками на иностранные правительства, передает РИА «Новости».

Так, родственники погибших в своих исках утверждают, что большинство террористов, совершивших атаку 11 сентября, были поданными Саудовской Аравии, а власти королевства оказывали им «помощь и содействие».

Напомним, в сентябре прошлого года около 1,4 тыс. родственников жертв трагедии 11 сентября обратились в федеральный суд Манхэттена с иском, предполагающим, что посольство Саудовской Аравии в 1999 году финансировало репетицию терактов в США.

Это уже не первый иск против Саудовской Аравии, поданный в суд Манхэттена после того, как в сентябре 2016 года Конгресс США разрешил семьям жертв теракта 11 сентября 2001 года подавать в суд на королевство.

https://vz.ru/news/2018/3/29/914874.html
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