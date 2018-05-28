Михаил Полторанин: Сталин был отравлен, а ВВС США бомбили СССР

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danilov 28 Мая 2018 в 17:14:44
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 28.05.2018 в 18:01:01 # 678971
этож мужик из наших , вернее рожденный в Казахстане ,
можно сказать партийный журналист - вся карьера делалась на прессе при совке , журналист и так далее до Министра Печати России при Ельцине
едридмадрид 28.05.2018 в 18:03:41 # 678972
и ещё я его видел один раз , на заре моей трудовой деятельности
едридмадрид 28.05.2018 в 18:09:28 # 678973
напрягут мозги и вспомнят , что в начале 90 - х ,
вроде в 91- ом ,
у нас в Чимкенте на керпичном заводе - была убита его старшая сестра ( Полторанина ) , и сволочи ещё её убили ( по моему зарезали ) с внуком - мля страшное время , внуку вообще голову отрезали а он был вообще ребенком
так вот он ( Полторанин - в то время он уже был министр в России) приезжал к нам на похороны