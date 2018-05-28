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Империя зла
Михаил Полторанин: Сталин был отравлен, а ВВС США бомбили СССР
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danilov 28 Мая 2018 в 17:14:44
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  Даун 28.05.2018 в 17:33:00   # 678966
Пиздеть не мешки грузить
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  едридмадрид 28.05.2018 в 18:01:01   # 678971
ух тыж , а что такую древность раскопали ( что админ освем со свежим материалом ПРОБЛЕМЫ)

этож мужик из наших , вернее рожденный в Казахстане ,

можно сказать партийный журналист - вся карьера делалась на прессе при совке , журналист и так далее до Министра Печати России при Ельцине
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  едридмадрид 28.05.2018 в 18:03:41   # 678972
кстати - а разве он был вице -примьером правительства России в 1990-1993 годы ?

и ещё я его видел один раз , на заре моей трудовой деятельности

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  едридмадрид 28.05.2018 в 18:09:28   # 678973
наверно кто местный ( а не залетные как множество проплаченных тут на сайте )

напрягут мозги и вспомнят , что в начале 90 - х ,

вроде в 91- ом ,

у нас в Чимкенте на керпичном заводе - была убита его старшая сестра ( Полторанина ) , и сволочи ещё её убили ( по моему зарезали ) с внуком - мля страшное время , внуку вообще голову отрезали а он был вообще ребенком

так вот он ( Полторанин - в то время он уже был министр в России) приезжал к нам на похороны
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  звукач 28.05.2018 в 18:46:00   # 678979
после слов дали таблетку аналог сегодняшнего ТромбоАСС - меняешь состав получается типа крысиный яд дальше смотреть не стал.....что можно поменять в тромбоАСС это же аспирин
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