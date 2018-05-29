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Империя зла
Врачи Скрипалей не думали что они выживут
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danilov 29 Мая 2018 в 18:50:19
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 29.05.2018 в 20:01:33   # 679189
Там просто в этот момент мимо проходил специалист из Портондауна с антидотом в кармане.
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  Свомпи 29.05.2018 в 22:18:37   # 679205
Информационная война, война способная на многое.
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