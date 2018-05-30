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Империя зла
Шарий: Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут
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GoodZone 30 Мая 2018 в 20:05:41
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  ГОРЫНЫЧ 30.05.2018 в 20:49:08   # 679356
Ну, то что лично Путин стрелял в Бабченко, это понятно. Однако, есть и другая версия на укросми.

30.05.18 17:21 Журналист Бабченко жив. Это была спецоперация, - СБУ. ВИДЕО
Журналист Аркадий Бабченко не умер в результате покушения, а принимал участие в спецоперации СБУ. Днем 30 мая Бабченко появился перед журналистами на пресс-брифинге СБУ.
Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов российских спецслужб на территории Украины за месяц до его "убийства".
"Насколько мне известно, эта операция готовилась 2 месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел как парни работали, как они рыли носом… Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стало – эта спецоперация", - сказал А.Бабченко на брифинге в СБУ в среду в Киеве.
Источник: https://censor.net.ua/n3068878

Вона как оно оказывается!!!

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  KAN13 30.05.2018 в 21:12:45   # 679357

Вывод , российские спецслужбы - ЛОХИ , сбу - ВАХИ . .
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  charg 30.05.2018 в 21:30:16   # 679360
Жертвы химатаки режима Асада в Думе воскресли. Скрипали воскресли. Бабченко воскрес. Это просто праздник жизни какой-то.

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  едридмадрид 30.05.2018 в 22:02:53   # 679363
" ВОТ ТАК ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ СПЕЦСЛУЖБЫ!!!
Не травить своих граждан газом убивая всех подряд! Не расстреливать из танка полную детей школу!
Главное отличие фашизма от либерализма в том, что жизнь КАЖДОГО отдельного человека важнее интересов всего общества!
СК дело через час возбудил! Бубензя щеками на СовБезе ООН тряс с заранее заготовленными бумажками с обвинениями в адрес Украины! А одно заявления МИДа РФ чего стоит!!!
А вот теперь посмотрим, как кремляди будут оправдываться от заказного убийства журналиста!
Слава Укране! "
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  едридмадрид 30.05.2018 в 22:03:29   # 679364
" «Бедненькие» трили у вас, всвязи с блистательной работой СБУ, намечается всеношная 4-я смена! Будете языками вылизывать своего фюррера от от той кучи дерьма, в которую по уши залез!"
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  едридмадрид 30.05.2018 в 22:06:37   # 679367
" Забавно слушать МИД РФ! Бабченко убит - это провокация, направленная против России! Бабченко жив - это провокация, направленная против России!"

" Самое печальное в этой истории заключается в том, что Песков, Лавров и Захарова так и будут врать, а чекисты так и будут убивать своих инакомыслящих граждан как в самой России, так и за рубежом."
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  едридмадрид 30.05.2018 в 22:07:22   # 679368
" Тут Захарова права - пропагандистский эффект заложен да ещё какой! Так что у неё будет много работы с песнями с плясками с завываниями -"Не виноватая яяяяя!"
А у троллей, как я понимаю, сейчас общее собрание, у них шок и дезориентация, и шаблон состарился за несколько часов, а другого нет."
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  едридмадрид 30.05.2018 в 22:11:41   # 679369
" Пригожин попросит российских ботов вернуть деньги за весь съеденный вчера на этой теме доширак."
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  Dragon 30.05.2018 в 22:17:25   # 679372
Зря вы так, ша понабегуться пютюнцары
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  Рамзес 30.05.2018 в 22:19:18   # 679373
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что российский журналист Аркадий Бабченко выжил после покушения. В ходе пресс-конференции ведомства Бабченко предстал перед публикой и рассказал, что покушение на него было инсценировкой.

Напомним, сообщения об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко появились 29 мая. Сообщалось, что он был ранен в своей квартире в Киеве и скончался по пути в больницу.

ren.tv

Бабченко:

"Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без варинатов. Операция готовилась два месяца. Меня посвятили месяц назад. По результатам операции, человек взят, он находится под стражей.

Люди сказали, что есть на тебя заказ. Уже переданы деньги, 40 тысяч долларов. Показали документы, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте. Стало понятно, что информация идет из России.

Мне предложили поучаствовать в этой спецоперации, других вариантов нет. Либо работаем, либо работаем. Парни работали как буйволы. Оттуда, с той стороны, давили очень сильно. На исполнение заказа дали три недели."

via Telegram
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  Рамзес 30.05.2018 в 22:19:29   # 679374
Российский журналист Аркадий Бабченко жив, его "убийство" было инсценировкой. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины

В результате блестящей спецоперации, проведённой украинскими правоохранителями, задержаны и киллер, получивший заказ на убийство Аркадия и организатор убийства.

Для того чтоб лучше задокументировать заказчиков и организаторов преступления, их нужно было уверить в том, что нанятый ими киллер успешно выполнил заказ.

О том, что на самом деле убийство Аркадия Бабченко это инсценировка, знал очень ограниченый круг лиц.

Это было сделано в интересах предотвратить малейшую возможность утечки информации.

Для этого, правоохранителям пришлось пойти на масштабную информационную спецоперацию.

Именно для этого были сделаны и опубликованы постановочное фото якобы убитого Аркадия Бабченко и распространены фотороботы якобы киллера с кавказской внешностью.

Для создания картины полной реальности были сделаны заявления официальных представителей Национальной Полиции о гибели Аркадия.

Правоохранители не могли не понимать, что известие об убийстве Аркадия Бабченко отзовётся болью в тысячах сердец по всему миру. Но другого выхода у них не было. Для того чтоб проследить и задокументировать цепочку от киллера к организаторам и заказчикам нужно было создать у них полную уверенность в том, что заказ выполнен и заставить их предпринять ряд действий, которые будут задокументированы следствием.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко

https://varlamov.ru/2945667.html
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  Рамзес 30.05.2018 в 22:20:37   # 679376
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  Рамзес 30.05.2018 в 22:27:01   # 679378
Сейчас Бабченко заявит, что стрелял лично Путин, а Шойгу его ножом-бабочкой пугал, а Медведев на Айфон всё снимал.
В Свиномордии так любят такие спектакли, что не удивлюсь если найдут якобы выжившего в Одессе, типа проснулся, выкопался и пришел рассказать всю правду. И заявление, что в Одессе на самом деле Кадыров с Поклонской устроили пожарище - Рамзан подавал, а Наташка кидала коктейли Молотова.
Неполживые и самые честные СМИ в Европе и во всем мире
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  Все мы гости 30.05.2018 в 22:35:07   # 679379
Едрид. Ты больной? У тебя есть родственники в Украине? У меня есть и достаточно чтобы знать .Ты знаешь как там? Не гони пургу. Инфу сам с инета черпаешь и считаешь ее истинной. Юморист ))
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  Ilya. 30.05.2018 в 22:53:46   # 679380
Цитата: Все мы гости от 30.05.2018 22:35:07
Едрид. Ты больной? У тебя есть родственники в Украине? У меня есть и достаточно чтобы знать .Ты знаешь как там? Не гони пургу. Инфу сам с инета черпаешь и считаешь ее истинной. Юморист ))

Чёт едрида прорвало. Нахватал статеек по г.вносайтам и льёт всё это здесь. Как все те Иксперты из видео. Это всё ФСБ сделало. Ни доказательств, ни фактов нет, но виновника определили и лают.
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  ГОРЫНЫЧ 30.05.2018 в 23:02:10   # 679381
едридмадрид 30.05.2018 в 22:02:53 # 679363
Quote:
А вот теперь посмотрим, как кремляди будут оправдываться от заказного убийства журналиста!

Придурок, сними кастрюльку с головы, с чего оправдываться, если журналист жив? Самое интересное, что и все прочие свидомые пидары, и ты не исключение, завыли -"Это Путин убил!". Походу, во время скачек на майдане, весь мозг расплескали!
Quote:
Слава Укране!

А тебе хуй в дупу! Иди подмойся!
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