Трамп назвал дату введения пошлин на китайские товары на $50 млрд

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danilov 31 Мая 2018 в 10:49:59
США в июне введут 25-процентные таможенные пошлины на ввозимые из Китая товары на общую сумму в $50 млрд. Такое решение принял президент Дональд Трамп, говорится в сообщении Белого дома.
Пошлины вводятся на товары, связанные со «значимыми для производства технологиями, включая те, что относятся к программе Made in China 2025» (стратегический план по модернизации десяти отраслей промышленности КНР).
Полный список товаров, которые будут облагаться пошлинами, не раскрывается и будет опубликован 15 июня. В сообщении администрации Трампа тем не менее упоминается, что в США тарифы на ввоз китайских автомобилей составляют 2,5%, а в Китае на ввоз американских — 25%.
Соединенные Штаты также продолжат спор с Китаем в ВТО по подозрению в применении Пекином дискриминационных требований к лицензированию технологий. Кроме того, Белый дом обещает ввести точечные ограничения на инвестиции против отдельных лиц и компаний из Китая, связанных с «приобретением промышленно значимых технологий». Их список будет представлен 30 июня.
США и раньше объявляли о введении пошлин на китайские товары, но в Белом доме не называли конкретных дат. Пекин в ответ также обещал ограничения на американский импорт.
20 мая стороны выпустили заявление о согласии принять меры по сокращению торгового дефицита между США и Китаем. После этого министр финансов США Стивен Мнучин заявил о приостановке торговой войны, об этом же говорил и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
New York Times называет решение Трампа «сменой курса» и объясняет его идеологической борьбой «экономических националистов», придерживающихся протекционистских взглядов, и более «мейнстримных советников», как Мнучин, которые опасаются, что тарифы и ограничения нанесут ущерб рынку. «Похоже, что в этом раунде победили националисты», — пишет издание, отмечая, что министр торговли США Уилбур Росс все равно направится в Пекин для продолжения переговоров.
Вашингтон с самого начала требовал от Китая сократить торговый дефицит не менее чем на $200 млрд и отказаться от некоторых субсидий по программе Made in China 2025. Как писал Bloomberg, именно эта программа беспокоит Вашингтон: американский бизнес опасается, что не сможет конкурировать с модернизированной китайской промышленностью, если та будет получать серьезную поддержку государства. Одним из видов поддержки называют использование Пекином тактик, вынуждающих компании передавать свои «промышленные разработки и патенты».
В сообщении Белого дома и вовсе говорится, что «Китай агрессивно стремился к получению технологий у американских компаний и принижению американской креативности». Ранее Торговое представительство США (USTR) провело расследование, целью которого было выяснить, применяет ли Пекин подобные способы получения технологий.
РБК
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