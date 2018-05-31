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Империя зла
Тебя поимeли в yши или "глядите, он жив!"
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GoodZone 31 Мая 2018 в 14:31:58
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 31.05.2018 в 15:02:58   # 679462
Заказчика нашли, убийцу нашли, деньги на похороны собрали, статью с соболезнованиями написали - может всё таки "кокнуть", а то как-то неудобно получается!?
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  GoodZone 31.05.2018 в 15:29:23   # 679478
Помните "Служебный роман", замечательный фильм... "Бубликов умер, а потом он не умер..."
Только здесь Бабченко...

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  ГОРЫНЫЧ 31.05.2018 в 16:02:57   # 679486
А мне напомнило из творчества Александра Новикова:
ПОХОРОНЫ АБРАМА
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В момент исчезло множество скорбящих,
Вдове вдруг стало сразу не смешно.
Она кричала: «Господа, забейте ящик,
За все уже уплачено давно!»
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