Тебя поимeли в yши или "глядите, он жив!"



По улице жмуром несут Абрама,

В тоске идет за ящиком семья,

Вдова кричит сильней, чем пилорама,

И нет при нем ни денег, ни «рыжья».



Тоскливо покидая синагогу,

Завернутый в большую простыню,

Абрам лежит в сатин на босу ногу,

Руками налегая на мотню.



Его котлы уже примерил шурин

И стрелки переводит втихаря,

А на людях божится, что, в натуре,

Не видел красивей богатыря.



Уже с утра в духах утюжат лепень,

Который был покойному пошит –

Евоный брат в Москве имеет степень,

Но не имеет надлежащий вид.



Пока процессия шагает,

На хате делится шмотье,

И душу лабухи вынают,

И пьет халяву шнаранье.



На третий гвоздь, пока вдова рыдала

И швыркала заморский кокаин,

Назрела предпосылка для скандала –

Покойный подал голос из руин.



Состроилась, как есть, немая сцена,

Со страху Хаим челюсть проглотил,

Сподобился лицом в олигофрена

И мочевой пузырь ослобонил.

