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Империя зла
Премьер Болгарии извинился перед Путиным
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GoodZone 31 Мая 2018 в 16:09:17
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов извинился перед президентом России Владимиром Путиным за срыв «Южного потока».
«Тогда были очень сложные отношения у нас. Я очень благодарен, что на нас не держат зла по этому поводу. Старший всегда прощает», – заявил Борисов на пресс-конференции.
Путин в ответ заметил, что его смущают разговоры о том, «кто старший, а кто младший». «Потому что старшего всегда побуждают заплатить», – пошутил президент.

https://vz.ru/news/2018/5/30/925388.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 31.05.2018 в 16:28:28   # 679495
Поздно пить боржоми.
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  Практичный 31.05.2018 в 16:46:28   # 679499
Пломба сорвана. Один раз не п....не отмазка.
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  Zoggyla 31.05.2018 в 16:59:38   # 679502
Детский лепет.
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  Viktor11 31.05.2018 в 17:38:04   # 679507
Евро проституция началась...
То одним сосут, то другим...
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  Пастафариан 31.05.2018 в 17:44:43   # 679508
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