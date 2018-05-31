Премьер Болгарии извинился перед Путиным

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GoodZone 31 Мая 2018 в 16:09:17
«Тогда были очень сложные отношения у нас. Я очень благодарен, что на нас не держат зла по этому поводу. Старший всегда прощает», – заявил Борисов на пресс-конференции.
Путин в ответ заметил, что его смущают разговоры о том, «кто старший, а кто младший». «Потому что старшего всегда побуждают заплатить», – пошутил президент.
https://vz.ru/news/2018/5/30/925388.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 31.05.2018 в 16:46:28 # 679499
То одним сосут, то другим...
Пастафариан 31.05.2018 в 17:44:43 # 679508
Цитата: Viktor11 от 31.05.2018 17:38:04
Евро проституция началась...
То одним сосут, то другим...
Евро проституция началась...
То одним сосут, то другим...