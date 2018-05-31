Каким странам Apple предоставляет данные пользователей

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Comrade 31 Мая 2018 в 18:02:27
И выясняется, что примерно в 75% случаев по официальным запросам инфа предоставляется. Инфа сливается самая разная - от финансовых транзакций до фоток в облаке.
Кстати, любопытная статистика в таблице 4. Там ведется учет обращений с просьбой сохранить всю инфу про конкретный аккаунт на три месяца, пока запросившая сторона готовит бумаги. Видно, что в США сделали за второе полугодие 2017 года более тысячи подобных запросов, а Россия даже не попала в список, потому что не знает, что такая возможность существует. А это очень удобно - сначала просишь Эппл сделать бекап всех данных, потом идешь в суд и получаешь разрешение. В этот момент подозреваемый стирает все свои данные, но не тут-то было - Эппл все выдаст с потрошками.
Но наш Телеграм не такой, нет. Он никогда не передаст ментам инфу по запросу, потому что якобы данные лежат в одной стране, ключи от них в другой, а компания зарегистрирована в третьей.
Вся эта мутная офшорная схема должна вселить уверенность в абсолютной безопасности. Но на способность спецслужб всего мира кооперироваться Телеграм, увы, повлиять не может.
Оригинальный документ https://www.apple.com/legal/privacy/transparency/requests-2017-H2-en.pdf
https://www.facebook.com/temalebedev
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: plex от 31.05.2018 20:35:56
Мне надоело жить в таком мире
Мне надоело жить в таком мире
Американец пошёл бы к психологу, а русский в гастроном.
МишкаНаСевер 31.05.2018 в 23:02:29 # 679540
Цитата: plex от 31.05.2018 20:35:56
Мне надоело жить в таком мире
Мне надоело жить в таком мире
Больше боитесь или стесняетесь?!