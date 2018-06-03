Эр-Рияд пригрозил Дохе военной акцией в случае приобретения российских С-400

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danilov 03 Июня 2018 в 21:49:21
Согласно информации издания, саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд недавно направил в Париж послание, в котором обратился с просьбой к президенту Франции Эммануэлю Макрону оказать давление на Катар для того, чтобы препятствовать приобретению российских ЗРС С-400. В послании, в частности, выражается готовность провести "военную акцию" в отношении Катара, если он приобретет эти комплексы.
"В такой ситуации королевство (Саудовская Аравия) будет готово предпринять все необходимые меры для ликвидации этой оборонной системы, в том числе и путем военной акции", - цитирует Le Monde выдержки из послания саудовского короля.
Газета напоминает, что о намерении приобрести российские ЗРС С-400 в январе этого года говорил посол Катара в Москве Фахд бин Мухаммед аль-Аттыйя.
Позиция Саудовской Аравии не изменит планы России насчет поставки Катару С-400
Мнение Эр-Рияда не повлияет на планы России поставить Катару российские зенитные системы С-400, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил послание президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором заявил, что Эр-Рияд будет готов вести военную операцию против Катара, если руководство Катара закупит у России зенитные ракетные системы С-400, информирует французское издание Le Monde.
Сенатор Алексей Кондратьев отметил, что РФ преследует собственный интерес, поставляя Катару С-400 и зарабатывая деньги в бюджет страны, передает РИА Новости. По словам Кондратьева, позиция Саудовской Аравии тут ни при чем, планы российских властей меняться не будут.
Посол Катара в России Фахд аль-Аттыйя ранее сообщал, что Доха обсуждает с РФ возможность закупки систем противовоздушной обороны. СМИ подчеркнули, что у Катара присутствует предметный интерес к российской системе ПВО С-400. Россия и Катар в 2017 году в рамках визита в Доху главы Минобороны РФ Сергея Шойгу подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.
https://www.pnp.ru/in-world/poziciya-er-riyada-ne-povliyaet-na-plany-rossii-postavit-kataru-s-400-zayavil-kondratev.html
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