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Империя зла
Мировые компании заявили об угрозе для всей авиаотрасли из-за действий США
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danilov 03 Июня 2018 в 22:44:02
Растущая напряженность в международной торговле, в частности, наложение пошлин США на сталь и алюминий даже в отношении союзников, может нанести ущерб авиационной отрасли и мировой экономике в целом, заявили мировые авиакомпании и авиационные руководители.

«Любые меры, которые сокращают торговлю и, вероятно, ограничивают пассажирские перевозки, – это плохие новости», – приводит Reuters слова гендиректора Международной ассоциации воздушного транспорта Александра де Жуньяка.

Ассоциация представляет большинство основных авиакомпаний мира

Исполнительный директор American Airlines Group (AAL.O) Даг Паркер также заявил об обеспокоенности из-за напряженности вокруг мировой и свободной торговли.

Исполнительный директор Всемирного совета путешествий и туризма (WTTC) Глория Гевара Манцо заявила, что неопределенность вокруг мировой торговли «может сдерживать спрос на деловые поездки, что является ключевой движущей силой прибыли для авиационной отрасли».

Planemakers Boeing и Airbus также отметили, что эта неопределенность не приносит пользы бизнесу и авиаотрасли, которая живет на том, что люди могут свободно перемещаться.

«Мы видим в этом отрицательные моменты, так как это создает границы и ограничения для всех, включая наших клиентов», – заявил главный коммерческий директор Airbus Эрик Шульц.

https://vz.ru/news/2018/6/3/925928.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 03.06.2018 в 23:27:00   # 679829
Говняная страна , от которой только вред планете.
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