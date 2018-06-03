Мировые компании заявили об угрозе для всей авиаотрасли из-за действий США

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danilov 03 Июня 2018 в 22:44:02
«Любые меры, которые сокращают торговлю и, вероятно, ограничивают пассажирские перевозки, – это плохие новости», – приводит Reuters слова гендиректора Международной ассоциации воздушного транспорта Александра де Жуньяка.
Ассоциация представляет большинство основных авиакомпаний мира
Исполнительный директор American Airlines Group (AAL.O) Даг Паркер также заявил об обеспокоенности из-за напряженности вокруг мировой и свободной торговли.
Исполнительный директор Всемирного совета путешествий и туризма (WTTC) Глория Гевара Манцо заявила, что неопределенность вокруг мировой торговли «может сдерживать спрос на деловые поездки, что является ключевой движущей силой прибыли для авиационной отрасли».
Planemakers Boeing и Airbus также отметили, что эта неопределенность не приносит пользы бизнесу и авиаотрасли, которая живет на том, что люди могут свободно перемещаться.
«Мы видим в этом отрицательные моменты, так как это создает границы и ограничения для всех, включая наших клиентов», – заявил главный коммерческий директор Airbus Эрик Шульц.
https://vz.ru/news/2018/6/3/925928.html