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Империя зла
Вексельберг
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danilov 05 Июня 2018 в 12:43:36
Швейцарские банки заблокировали на личных счетах председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга около 1 млрд франков (около $1,013 млрд), сообщает Forbes со ссылкой на свой источник в принадлежащей бизнесмену группе «Ренова». По данным издания, заморожены оказались счета миллиардера не только в государственных, но и в частных банках Швейцарии, в том числе в банке Julius Baer.
Ранее о блокировке счетов Вексельберга сообщали швейцарские СМИ, в том числе еженедельник Schweiz am Wochenende, по данным которого бизнесмен намерен подать на банки в суд, при этом против сотрудников банков, ответственных за принятие решение о блокировке, могут быть выдвинуты и уголовные обвинения.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MишаМашкевич 05.06.2018 в 13:19:51   # 680029
Вот больше всей из этой оравы действительно вызывает жалость только Виктор.
Его жестко взяли в оборот. Но тин по закону должен все компенсировать. Ведь Виктор не побежал в капитолию ужинать с белым домом после ведения санкции.
По идее, тин щя должен раскидать олигаторов иудов. Но что-то медлит он,все берут гражданство либо Израиля,либо Прибалтики (кто похитрее давно взял шенген паспорт).
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  андремас 05.06.2018 в 14:11:35   # 680037
Это о надёжности швейцарских банков, ага.
Как в швейцарском банке...выражение теряет смысл, швейцарский банк уже не торт..
Впрочем как и американский, английский и пр.
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