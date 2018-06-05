Вексельберг

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danilov 05 Июня 2018 в 12:43:36
Ранее о блокировке счетов Вексельберга сообщали швейцарские СМИ, в том числе еженедельник Schweiz am Wochenende, по данным которого бизнесмен намерен подать на банки в суд, при этом против сотрудников банков, ответственных за принятие решение о блокировке, могут быть выдвинуты и уголовные обвинения.
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 05.06.2018 в 13:19:51 # 680029
Его жестко взяли в оборот. Но тин по закону должен все компенсировать. Ведь Виктор не побежал в капитолию ужинать с белым домом после ведения санкции.
По идее, тин щя должен раскидать олигаторов иудов. Но что-то медлит он,все берут гражданство либо Израиля,либо Прибалтики (кто похитрее давно взял шенген паспорт).
Как в швейцарском банке...выражение теряет смысл, швейцарский банк уже не торт..
Впрочем как и американский, английский и пр.