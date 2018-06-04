Путин подписал закон о контрсанкциях

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Июня 2018 в 12:44:59
Ко второй редакции из законопроекта исключили норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием. Кроме того, ограничения не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе лекарства.
В случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство отменяет соответствующие меры воздействия, отмечается в документе.
Закон о контрсанкциях против США и их союзников Госдума приняла 22 мая. Он вызвал широкую полемику в политической среде. В результате после серии обсуждений из текста закона было исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, а перечень возможных мер противодействия сокращен.
В начале апреля Минфин США ввел новые ограничительные меры против российских компаний, чиновников, государственных менеджеров и бизнесменов.
https://lenta.ru/news/2018/06/04/zakon/
Комментарии, по рейтингу, по дате