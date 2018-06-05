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Империя зла
Facebook снова в огне
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danilov 05 Июня 2018 в 12:49:28
Журналисты выяснили, что соцсеть передавала данные пользователей Apple, Samsung и другим производителям смартфонов. Если это подтвердится, то окажется, что компания около 10 лет нарушала законы США о конфиденциальности.

Facebook в течение 10 лет передавал личные данные пользователей 60 производителям смартфонов, в их числе Apple, Microsoft, Amazon и Samsung, сообщили американские СМИ. Компаниям были доступны личные данные не только клиентов, но и их друзей. Все это соцсеть делала, стремясь занять доминирующее положение среди подобных ресурсов. Если информация об этом подтвердится, то окажется, что Facebook нарушил правила Федеральной торговой комиссии. По ним компания должна всегда спрашивать у пользователей разрешение на использование данных.
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  plex 05.06.2018 в 15:12:44   # 680043
Мне надоело жить в таком мире
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