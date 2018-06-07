Хейли: ООН не вправе диктовать США, как выстраивать миграционную политику

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ГОРЫНЫЧ 06 Июня 2018 в 22:16:19
По мнению дипломата, всемирная организация "в очередной раз продемонстрировала лицемерие", проигнорировав "послужной список" других стран, являющихся членами Совета по правам человека ООН.
"В то время как управление верховного комиссара совершает невежественные словесные нападки на Соединенные Штаты, США лидируют в мире своими действиями, в том числе поставляют в зоны конфликтов больше гуманитарной помощи, чем любая другая страна, - говорится в письменном заявлении Хейли. - Мы будем оставаться щедрой страной, но мы - суверенная страна со своими законами, которая сама решает, как защитить свои границы и свой народ. Ни ООН, ни кто-либо другой не будет диктовать Соединенным Штатам, как защищать свои границы".
5 июня официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что ужесточение мер по борьбе с нелегальной иммиграцией вдоль южной границы США привело к тому, что люди, задержанные при попытке проникнуть в страну без соблюдения правил, подвергаются уголовному преследованию, а их детей, включая очень маленьких, забирают у них. Шамдасани заявила, что практика разделения семей представляет собой произвольное и незаконное вмешательство в жизнь семьи и является серьезным нарушением прав ребенка.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев также подвергло критике практику разделения семей мигрантов и беженцев. Это ведомство призвало все страны применять альтернативные меры для размещения мигрантов - без заключения под стражу, а также без разделения семей.
Первым на высказывания официальных лиц ООН отреагировал президент США Дональд Трамп, опубликовавший запись на своей личной странице в Twitter. По его мнению, разделение семей мигрантов стало следствием плохих законов, принятых прежней американской администрацией во главе с демократом Бараком Обамой. Трамп выступил за пересмотр законодательства, а также напомнил, что в прошлом году распорядился о строительстве стены на границе США и Мексики для защиты от нелегальных мигрантов.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5265925
Комментарии, по рейтингу, по дате
Неужели они плохо учились в школе ? Переписывая историю, хорошо бы и уроки из неё брать.
xxxBratanxxx 07.06.2018 в 11:10:42 # 680318
Цитата: zergost от 07.06.2018 10:29:31
Лично моё мнения, ООН изжило себя...
Лично моё мнения, ООН изжило себя...
ООН и не была действенной структурой никогда. Единственный кто сдерживал США и других, так это СССР.
СССР не стало и сразу стало ясно, что есть ООН.