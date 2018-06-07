Ефремов: Распад СССР - лучшее, что случалось со страной

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danilov 07 Июня 2018 в 15:20:50
Он заявил, что не согласен с президентом, который считает это событие геополитической катастрофой. Для Ефремова развал Союза - чудо и счастье. Основные претензии актера к советскому времени - вранье и отсутствие частной собственности.
"Уже понятно стало, что без частной собственности - никуда. Это видно было. Уравниловка вот эта... Это же из Советского Союза: пускай у меня дом сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла. Это оттуда же. Уравнивали-уравнивали 75 лет, огромный временной кусок. И то, что этот морок прошел, - это прекрасно", - пояснил артист.Он также предложил свой вариант, как России помириться с Украиной.
"Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост Крымский отдать - и все. Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят", - сыронизировал Ефремов, добавив, что вопрос надо решать через деньги. Еще один способ - откупиться газом.
"Мне кажется, если Украине посылать газ бесплатно 10–15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом".
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