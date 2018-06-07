Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Ефремов: Распад СССР - лучшее, что случалось со страной
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 07 Июня 2018 в 15:20:50
Актер Михаил Ефремов в интервью видеоблогеру Юрию Дудю заявил, что распад СССР - лучшее, что случалось со страной за всю его жизнь.



Он заявил, что не согласен с президентом, который считает это событие геополитической катастрофой. Для Ефремова развал Союза - чудо и счастье. Основные претензии актера к советскому времени - вранье и отсутствие частной собственности.

"Уже понятно стало, что без частной собственности - никуда. Это видно было. Уравниловка вот эта... Это же из Советского Союза: пускай у меня дом сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла. Это оттуда же. Уравнивали-уравнивали 75 лет, огромный временной кусок. И то, что этот морок прошел, - это прекрасно", - пояснил артист.Он также предложил свой вариант, как России помириться с Украиной.

"Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост Крымский отдать - и все. Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят", - сыронизировал Ефремов, добавив, что вопрос надо решать через деньги. Еще один способ - откупиться газом.

"Мне кажется, если Украине посылать газ бесплатно 10–15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом".

Комментарии, по рейтингу, по дате
  MrX 07.06.2018 в 15:39:48   # 680370
Или х... взбесился, или мозг обносился у него
поощрить (5) | покарать (1)
  MrX 07.06.2018 в 15:42:51   # 680371
ПС - отец его поди от таких речей в гробу перевернулся... Олег Ефремов
поощрить (4) | покарать (1)
  Aлекс 07.06.2018 в 15:43:03   # 680372
Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им Ефремова отдать - и все. Пускай они счастливы будут. И, может, Крым простят.
поощрить (14) | покарать
  Fotinij 07.06.2018 в 15:49:34   # 680374
Чего-то он последнии извилины алкоголем шлифонул, что ли.
поощрить (4) | покарать (1)
  Kol 07.06.2018 в 15:51:32   # 680375
Весьма не дурной выпуск получился у Дудя.
поощрить (2) | покарать
  GoodZone 07.06.2018 в 16:08:23   # 680379
Он не актер - он ПАЯЦ... Актером был его отец... Это тот редкий случай, когда ничего хорошего о человеке сказать не могу... может чего не знаю? может он гениальный театральный актер? Ну а раз ему можно говорить, что он думает, то и я выскажусь - Ефремов младший - говнюк и гнида мерзопакостная...
поощрить (7) | покарать (1)
  Xrustalka 07.06.2018 в 16:51:30   # 680390
Старый алко-маразматик, ничего из себя особо не представляющий, ни как актер, ни как человек.
поощрить (4) | покарать (1)
  Николаz 07.06.2018 в 19:35:00   # 680417
Да лучше бы уравниловка чем большинство в д...е а процент живёт как в раю.
поощрить (1) | покарать
  Absolute 07.06.2018 в 19:41:48   # 680421
Такого дурака комментировать впадлу.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь