Трамп назвал NAFTA и ВТО бедствием

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danilov 07 Июня 2018 в 15:23:35
"У нас худшие из всех когда-либо заключенных торговых сделок, и сейчас мы собираемся достигнуть справедливых торговых соглашений NAFTA - это бедствие, ВТО - это бедствие", - сказал президент. Он подчеркнул, что может продолжить перечислять соглашения, которые "крайне несправедливы по отношению к стране, рабочим и компаниям" США.
"И мы в кратчайшие сроки вносим в них коррективы", - отметил глава Белого дома, поблагодарив министра торговли Уилбура Росса, который, по его мнению, успешно "пересмотрел условия многих сделок".
Ранее в среду глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что нынешняя администрация не позволит международным организациям диктовать Вашингтону, как выстраивать национальную торговую политику. Ему был задан вопрос о том, намерены ли США выполнять решения ВТО, к которой уже целый ряд других стран обратился с жалобами на недавнее решение Вашингтона ввести импортные пошлины на сталь и алюминий.
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и начало действовать в 1994 году. По требованию Трампа стороны начали консультации о фактическом перезаключении этой договоренности на новых условиях. Президент сообщил 1 июня, что США не исключают свертывания NAFTA и перехода на двусторонние договоренности аналогичного содержания с Канадой и Мексикой.
С 1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. В ответ на действия Вашингтона Мехико заявил о принятии аналогичных мер в отношении плоского стального проката из США, а также труб, ламп, продовольственных товаров, яблок, винограда, свинины, различных видов сыров в объеме, который компенсирует потери от американских пошлин.
http://tass.ru/ekonomika/5269457
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