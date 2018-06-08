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Империя зла
Глава ВТБ призвал «бороться с долларом в мировом масштабе»
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danilov 08 Июня 2018 в 11:55:59
Снижения роли доллара в экономике России недостаточно, необходимо вести работу над тем, чтобы позиции американской валюты ослабевали и на мировом рынке. Такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, комментируя тему дедолларизации российской экономики, передает корреспондент РБК.

«Я думаю, задачу надо ставить глубже — дедолларизация мировой экономики. Пора с долларом начинать бороться в мировом масштабе на самом деле», — сказал Костин.

Глава ВТБ также назвал меры, которые могут помочь в этой борьбе. Для этого, во-первых, надо расчеты вести вне доллара с другими странами, подчеркнул он.

«И второе — надо перерегистрировать нашу экономику в России. Невозможно — все наши предприятия, все находятся в таких юрисдикциях... Даже я, член [Русского] географического общества, не могу их найти», — добавил Костин. «Дивиденды платятся через пять офшоров. Заплатил дивиденды, раз — санкции, и нет дивидендов ни у кого», — сказал глава ВТБ.

Ранее о том, что в России «идет большой тренд» на дедолларизацию экономики, говорил во время совещания с Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, Центробанк уже сделал несколько важных шагов для того, чтобы в России выдавалось меньше валютных кредитов.

Говорила о своей обеспокоенности ситуацией с валютными кредитами в России и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, дедолларизацию банковской системы она видит одной из своих задач на этом посту, поэтому ЦБ будет принимать соответствующие меры, например устанавливать повышенные коэффициенты покрытия капиталом валютных кредитов.​

РБК
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Дядя Нурик 08.06.2018 в 12:14:10   # 680493
Давно пора. Собраться всему миру без сша и показать им своё место, предъявить все баксы и облигации на обмен золотом, арестовать все счета и имущество по миру, санкции ввести против них и их граждан, чтобы вообще не высовывались. Все их корпорации забрать и отдать крупным кредиторам
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  КЕДЫ 08.06.2018 в 12:28:26   # 680497
Влажные фантазии проститутки костина.
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  SVOY 08.06.2018 в 13:18:45   # 680508
Борцы ети еху мать.
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  MишаМашкевич 08.06.2018 в 14:38:34   # 680515
Костину выдали транш из нацбанка,вот и начал петь про рубль.
Не одному адекватному банкиру доллар не может быть не выгоден.
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  almako 08.06.2018 в 15:32:08   # 680521
Дедолларизация....а кому он нужен, рубль то???никому нафиг не нужен!Ввели санкции против какого то дерипаски, который в государстве вообще то никто, и национальная валюта РФ за пару часов потеряла 12% стоимости.В итоге по факту все россияне стали получать на 12% меньше, почти все подорожало.
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  Manitu 08.06.2018 в 17:19:15   # 680531
А давайте соберём все наличные доллары. У кого сколько есть. И устроим большущий костёр в знак поддержки борьбы с вражеской валютой.
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