Глава ВТБ призвал «бороться с долларом в мировом масштабе»

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danilov 08 Июня 2018 в 11:55:59
«Я думаю, задачу надо ставить глубже — дедолларизация мировой экономики. Пора с долларом начинать бороться в мировом масштабе на самом деле», — сказал Костин.
Глава ВТБ также назвал меры, которые могут помочь в этой борьбе. Для этого, во-первых, надо расчеты вести вне доллара с другими странами, подчеркнул он.
«И второе — надо перерегистрировать нашу экономику в России. Невозможно — все наши предприятия, все находятся в таких юрисдикциях... Даже я, член [Русского] географического общества, не могу их найти», — добавил Костин. «Дивиденды платятся через пять офшоров. Заплатил дивиденды, раз — санкции, и нет дивидендов ни у кого», — сказал глава ВТБ.
Ранее о том, что в России «идет большой тренд» на дедолларизацию экономики, говорил во время совещания с Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, Центробанк уже сделал несколько важных шагов для того, чтобы в России выдавалось меньше валютных кредитов.
Говорила о своей обеспокоенности ситуацией с валютными кредитами в России и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, дедолларизацию банковской системы она видит одной из своих задач на этом посту, поэтому ЦБ будет принимать соответствующие меры, например устанавливать повышенные коэффициенты покрытия капиталом валютных кредитов.
РБК
Комментарии, по рейтингу, по дате
Дядя Нурик 08.06.2018 в 12:14:10 # 680493
MишаМашкевич 08.06.2018 в 14:38:34 # 680515
Не одному адекватному банкиру доллар не может быть не выгоден.