Удар в спину и утрата доверия

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danilov 11 Июня 2018 в 09:59:35
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо «нанёс удар в спину» Соединённым Штатам во время выступления по итогам саммита G7, обвинив Вашингтон в «оскорбительных пошлинах», заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.
«Во время пресс-конференции он (Трюдо. — RT) обвинил США в оскорбительном поведении, он заявил, что Канада должна постоять за себя... Он буквально нанёс нам удар в спину, оказал плохую услугу всей G7», — заявил Кудлоу в эфире CNN.
Он добавил, что канадские власти налагают «огромные пошлины».
RT
Германия утратила доверие к Трампу
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа о прошедшем в Канаде саммите G7, отметив, что «одним твитом можно быстро уничтожить доверие».
«Одним твитом можно быстро уничтожить доверие. Тем более что Европа держится вместе и представляет свои интересы более агрессивно. Europe United (Объединённая Европа. — RT) — это ответ на America First (Америка прежде всего. — RT)», — заявил Маас.
RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 11.06.2018 в 11:29:49 # 680700
Цитата: Absolute от 11.06.2018 11:28:45
И как тут не верить, что это только театр для большего зрителя. А план составлен давно)
И как тут не верить, что это только театр для большего зрителя. А план составлен давно)
Посмотри аналитику от Стратфор, там линию разграничения по Донбассу планировали ещё в 90-з годах, даже есть видос, где обсуждается как она должна пройти.
Цитата: Пермяк от 11.06.2018 14:06:16
Посмотри аналитику от Стратфор, там линию разграничения по Донбассу планировали ещё в 90-з годах, даже есть видос, где обсуждается как она должна пройти.
Цитата: Absolute от 11.06.2018 11:28:45
И как тут не верить, что это только театр для большего зрителя. А план составлен давно)
И как тут не верить, что это только театр для большего зрителя. А план составлен давно)
Посмотри аналитику от Стратфор, там линию разграничения по Донбассу планировали ещё в 90-з годах, даже есть видос, где обсуждается как она должна пройти.
В 90-х границу между Уфой и Казанью обсуждали..и много ещё каких границ..
Под разделку всех готовили.