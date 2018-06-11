Удар в спину и утрата доверия

Цитата: Absolute от

И как тут не верить, что это только театр для большего зрителя. А план составлен давно) И как тут не верить, что это только театр для большего зрителя. А план составлен давно)

Посмотри аналитику от Стратфор, там линию разграничения по Донбассу планировали ещё в 90-з годах, даже есть видос, где обсуждается как она должна пройти.