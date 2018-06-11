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Империя зла
Удар в спину и утрата доверия
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danilov 11 Июня 2018 в 09:59:35
Трюдо нанёс удар в спину США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо «нанёс удар в спину» Соединённым Штатам во время выступления по итогам саммита G7, обвинив Вашингтон в «оскорбительных пошлинах», заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

«Во время пресс-конференции он (Трюдо. — RT) обвинил США в оскорбительном поведении, он заявил, что Канада должна постоять за себя... Он буквально нанёс нам удар в спину, оказал плохую услугу всей G7», — заявил Кудлоу в эфире CNN.

Он добавил, что канадские власти налагают «огромные пошлины».

RT

Германия утратила доверие к Трампу

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа о прошедшем в Канаде саммите G7, отметив, что «одним твитом можно быстро уничтожить доверие».

«Одним твитом можно быстро уничтожить доверие. Тем более что Европа держится вместе и представляет свои интересы более агрессивно. Europe United (Объединённая Европа. — RT) — это ответ на America First (Америка прежде всего. — RT)», — заявил Маас.

RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bIP6bIC 11.06.2018 в 10:51:43   # 680689
#ТРАМПНАШ
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  Absolute 11.06.2018 в 11:28:03   # 680697
Как быстро все меняется в мире.
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  Absolute 11.06.2018 в 11:28:45   # 680699
И как тут не верить, что это только театр для большего зрителя. А план составлен давно)
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  KapitanNemo 11.06.2018 в 11:29:49   # 680700
#ТРЮДОНАШ
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  Пермяк 11.06.2018 в 14:06:16   # 680735
Цитата: Absolute от 11.06.2018 11:28:45
И как тут не верить, что это только театр для большего зрителя. А план составлен давно)

Посмотри аналитику от Стратфор, там линию разграничения по Донбассу планировали ещё в 90-з годах, даже есть видос, где обсуждается как она должна пройти.
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  старик 11.06.2018 в 20:34:26   # 680763
Пусть почувствуют раздрай на своей шкуре. Теперь друг другу санкции будут вводить, без них то(санкций) уже и жизнь не жизнь.
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  андремас 11.06.2018 в 23:16:20   # 680769
Цитата: Пермяк от 11.06.2018 14:06:16
Цитата: Absolute от 11.06.2018 11:28:45
И как тут не верить, что это только театр для большего зрителя. А план составлен давно)

Посмотри аналитику от Стратфор, там линию разграничения по Донбассу планировали ещё в 90-з годах, даже есть видос, где обсуждается как она должна пройти.


В 90-х границу между Уфой и Казанью обсуждали..и много ещё каких границ..
Под разделку всех готовили.
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