Эрдоган: действия Австрии приведут мир к "войне между крестом и полумесяцем"

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danilov 11 Июня 2018 в 10:09:12
По словам президента Турции, меры, принятые австрийским канцлером Себастьяном Курцем, приведут мир к "войне между крестом и полумесяцем". "Вы думаете, что мы не станем реагировать, если вы делаете что-то подобное?" – заявил Эрдоган. При этом он не уточнил, какие конкретные шаги намерена предпринять Турция. Непонимающий
DW
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 11.06.2018 в 10:44:51 # 680687
Цитата: МишкаНаСевер от 11.06.2018 10:44:51
До крестовых походов надеюсь не дойдет?
До крестовых походов надеюсь не дойдет?
Рановато, сперва реконкиста.