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Империя зла
Эрдоган: действия Австрии приведут мир к "войне между крестом и полумесяцем"
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danilov 11 Июня 2018 в 10:09:12
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике действия Австрии, сообщает агентство AFP. В своей речи в субботу, 9 июня, Эрдоган осудил решение австрийского правительства о закрытии семи мечетей и депортации большого числа имамов из страны.

По словам президента Турции, меры, принятые австрийским канцлером Себастьяном Курцем, приведут мир к "войне между крестом и полумесяцем". "Вы думаете, что мы не станем реагировать, если вы делаете что-то подобное?" – заявил Эрдоган. При этом он не уточнил, какие конкретные шаги намерена предпринять Турция. Непонимающий

DW
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 11.06.2018 в 10:14:31   # 680683
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  МишкаНаСевер 11.06.2018 в 10:44:51   # 680687
До крестовых походов надеюсь не дойдет?
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  ГОРЫНЫЧ 11.06.2018 в 12:35:11   # 680712
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  Пермяк 11.06.2018 в 14:00:24   # 680732
Вот чем опасна религия, в любой момент прикрываясь гонениями тех или иных верующих можно раздуть полноценную войнушку.
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  SVOY 11.06.2018 в 14:05:32   # 680733
В скором времени религия упразднится в странах, которые хотят развиваться.
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