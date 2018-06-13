Евродепутат предложил отжать у США активы

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danilov 13 Июня 2018 в 10:51:41
"Единственной эффективной мерой было бы подготовиться к помещению под секвестр американских активов, эквивалентных европейским, которые будут отняты американскими властями", — заявил депутат Европарламента Брюно Гольниш, выступая на дебатах в Страсбурге.
"Мы союзники, мы были союзниками США, но мы не их вассалы", — заключил он.
Наложение секвестра на имущество предусматривает отстранение владельца от его управления до разрешения спора в судебном порядке.
На прошлой неделе представитель структур ЕС сообщил РИА Новости, что министры иностранных дел и экономики стран "евротройки" направили вместе с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини письмо госсекретарю и министру финансов США, в котором призвали их вывести из-под действия санкций по Ирану европейские компании в ключевых секторах.
ЕС хотел бы "подтверждения того, что вторичные санкции не будут применяться к фармацевтическим препаратам и здравоохранению", просит "об исключениях для ключевых секторов — энергетики, автомобилестроения, гражданской авиации и инфраструктурных проектов", а также об "обеспечении надлежащих банковских и финансовых каналов".
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https://ria.ru/world/20180612/1522579777.html
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