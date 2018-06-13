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Империя зла
Евродепутат предложил отжать у США активы
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danilov 13 Июня 2018 в 10:51:41
Депутат Европарламента из Франции на слушаниях по вопросам сохранения ядерной сделки с Ираном предложил в качестве ответной меры на экстерриториальные санкции США против европейских компаний применить пропорциональные меры секвестра в отношении американских активов.

"Единственной эффективной мерой было бы подготовиться к помещению под секвестр американских активов, эквивалентных европейским, которые будут отняты американскими властями", — заявил депутат Европарламента Брюно Гольниш, выступая на дебатах в Страсбурге.

"Мы союзники, мы были союзниками США, но мы не их вассалы", — заключил он.

Наложение секвестра на имущество предусматривает отстранение владельца от его управления до разрешения спора в судебном порядке.

На прошлой неделе представитель структур ЕС сообщил РИА Новости, что министры иностранных дел и экономики стран "евротройки" направили вместе с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини письмо госсекретарю и министру финансов США, в котором призвали их вывести из-под действия санкций по Ирану европейские компании в ключевых секторах.

ЕС хотел бы "подтверждения того, что вторичные санкции не будут применяться к фармацевтическим препаратам и здравоохранению", просит "об исключениях для ключевых секторов — энергетики, автомобилестроения, гражданской авиации и инфраструктурных проектов", а также об "обеспечении надлежащих банковских и финансовых каналов".
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https://ria.ru/world/20180612/1522579777.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  charg 13.06.2018 в 12:46:25   # 681000
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  jumanjiqz 13.06.2018 в 12:58:15   # 681005
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  Дядя Нурик 13.06.2018 в 17:03:04   # 681063
Давно пора. Отжимайте. Разделите и властвуйте, пока мы не поспеем. Вас исполтзуют как колонию, а вы терпите. Объединяйтесь и покажите ам-ам их место!!!
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  Беня Ладен 13.06.2018 в 18:11:05   # 681075
Стоило России не явиться на войну с коллективным западом в 2014 году, как они грызут друг другу глотки за право дружить с Россией. Опыт первой мировой и второй мировой работает.
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