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danilov 13 Июня 2018 в 11:09:54
"Он не должен был этого делать. Это ошибка, которая будет стоить ему больших денег", - сказал Трамп.
По его словам, лидеры стран "семерки" "были счастливы" в последний день саммита, который завершился в минувшую субботу. "А потом он [Трюдо] выдал нечто немного оскорбительное", - пояснил президент. Тем не менее Трамп признался, что хорошо относится к канадскому премьеру.
В субботу американский лидер заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" Трюдо на пресс-конференции и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. По словам Трампа, после его вылета в Сингапур Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными" и он "не позволит помыкать собой".
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5284577
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 13.06.2018 в 12:06:38 # 680982
Трамп: «Премьер Канады дорого заплатит за свою ошибку»
Уже поплатился, бровями...