В семье не без...

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danilov 19 Июня 2018 в 15:55:58
Маунтбаттен решился на такой шаг после 16 лет брака и рождения троих детей. С будущим супругом он познакомился три года назад на швейцарском горнолыжном курорте Вербье. До этого года они скрывали свои отношения от родственников и решились на признание только сейчас.
По данным издания, бракосочетание мужчин одобряют дети и члены королевской семьи. Но ближайшие родственники Маунтбаттена, принц Эдвард и его супруга Софи, не будут присутствовать на торжестве.
— Я никогда не думал, что выйду замуж за мужчину. Это потрясающе, я никогда не был так счастлив. Я искренне люблю Джеймса, и он знает меня лучше, чем кто-либо другой на этой планете, — признался мужчина.
Ивар Маунтбаттен, его бывшая жена и будущий супруг Джеймс Койл.
Предполагается, что первая королевская гей-свадьба состоится уже этим летом. Празднование будет скромным и пройдёт в сельском имении лорда в графстве Девон. На него приглашены только близкие друзья и родственники будущего семейства. Под венец мужчин поведёт бывшая супруга Маунтбаттена — Пенни.
Как рассказали будущие молодожёны, их свадьба будет вне традиций — на женихах не будет смокингов, они не будут танцевать первый танец, а вместо свадебного торта подадут гостям сыр.
Напомним, 19 мая обвенчались принц Гарри и Меган Маркл в часовне святого Георгия на территории Виндзорского замка. На церемонии присутствовало более 2,5 тысячи гостей, среди которых футболист Дэвид Бекхэм с супругой, теннисистка Серена Уильямс, актёр Джордж Клуни и другие.
https://www.zakon.kz/4923825-gey-svadba-v-korolevskoy-seme.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Под венец мужчин поведёт бывшая супруга Маунтбаттена — Пенни.
Ну и жили бы втроём. Или королям нельзя?
xxxBratanxxx 19.06.2018 в 16:38:20 # 681902
MишаМашкевич 19.06.2018 в 16:44:32 # 681904
Ещё королевская кровь !!!
Детей жалко.
Вот так в будущем , они и вымрут как мамонты.
Даже быстрее.
Цитата: Antoly от 19.06.2018 16:48:45это навряд ли, а вот блистательный- это наверняка.)))
Через некоторое время появится Его Святейшество - Темный Гей!!!
Через некоторое время появится Его Святейшество - Темный Гей!!!
Цитата: Walter от 19.06.2018 17:00:24из голубины веков и набирает обороты
Он тебя конечно лучше всех знает. Особенно сзади каждый день . От шайтана это все.
Он тебя конечно лучше всех знает. Особенно сзади каждый день . От шайтана это все.