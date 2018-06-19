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Империя зла
В семье не без...
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danilov 19 Июня 2018 в 15:55:58
55-летний двоюродный брат королевы Елизаветы II лорд Ивар Маунтбаттен впервые в истории семьи сыграет однополую свадьбу с 55-летним Джеймсом Койлом.

Маунтбаттен решился на такой шаг после 16 лет брака и рождения троих детей. С будущим супругом он познакомился три года назад на швейцарском горнолыжном курорте Вербье. До этого года они скрывали свои отношения от родственников и решились на признание только сейчас.

По данным издания, бракосочетание мужчин одобряют дети и члены королевской семьи. Но ближайшие родственники Маунтбаттена, принц Эдвард и его супруга Софи, не будут присутствовать на торжестве.

— Я никогда не думал, что выйду замуж за мужчину. Это потрясающе, я никогда не был так счастлив. Я искренне люблю Джеймса, и он знает меня лучше, чем кто-либо другой на этой планете, — признался мужчина.



Ивар Маунтбаттен, его бывшая жена и будущий супруг Джеймс Койл.


Предполагается, что первая королевская гей-свадьба состоится уже этим летом. Празднование будет скромным и пройдёт в сельском имении лорда в графстве Девон. На него приглашены только близкие друзья и родственники будущего семейства. Под венец мужчин поведёт бывшая супруга Маунтбаттена — Пенни.

Как рассказали будущие молодожёны, их свадьба будет вне традиций — на женихах не будет смокингов, они не будут танцевать первый танец, а вместо свадебного торта подадут гостям сыр.

Напомним, 19 мая обвенчались принц Гарри и Меган Маркл в часовне святого Георгия на территории Виндзорского замка. На церемонии присутствовало более 2,5 тысячи гостей, среди которых футболист Дэвид Бекхэм с супругой, теннисистка Серена Уильямс, актёр Джордж Клуни и другие.

https://www.zakon.kz/4923825-gey-svadba-v-korolevskoy-seme.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Проданко 19.06.2018 в 16:07:43   # 681894
Говномесы фу бляяя
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  Проданко 19.06.2018 в 16:10:54   # 681895
Ещё и голубых "кровей"
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  КЕДЫ 19.06.2018 в 16:10:54   # 681896
Ебаный насос, что ж творится то а?....
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  Manitu 19.06.2018 в 16:31:10   # 681898
Quote:
Под венец мужчин поведёт бывшая супруга Маунтбаттена — Пенни.


Ну и жили бы втроём. Или королям нельзя?
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  xxxBratanxxx 19.06.2018 в 16:38:20   # 681902
Да в европе давно все задниприводные законы пропихивают Пи даром модно быть везде поддержка и понимания надеюсь в наши краях такого не будет
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  ЛиКа 19.06.2018 в 16:40:26   # 681903
С жиру...и от безделья.
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  MишаМашкевич 19.06.2018 в 16:44:32   # 681904
Ну так молодцы,чё. Скоро можно сериал снимать "роял гейм" назвать. Есть келинка с афроамериканскими корнями,есть кемпир с огромным состоянием, есть мачеха которая 30 лет будучи замужем с принцем гуляла, теперь гомосексуалы-полный фарш)))() простигосподи!
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  Antoly 19.06.2018 в 16:48:45   # 681906
Через некоторое время появится Его Святейшество - Темный Гей!!!
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  Маке0912 19.06.2018 в 16:55:00   # 681908
Пидоров много развелось.
Ещё королевская кровь !!!
Детей жалко.
Вот так в будущем , они и вымрут как мамонты.
Даже быстрее.
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  Zoggyla 19.06.2018 в 16:57:54   # 681912
Цитата: Antoly от 19.06.2018 16:48:45
Через некоторое время появится Его Святейшество - Темный Гей!!!
это навряд ли, а вот блистательный- это наверняка.)))
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  Walter 19.06.2018 в 17:00:24   # 681915
Он тебя конечно лучше всех знает. Особенно сзади каждый день . От шайтана это все.
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  Zoggyla 19.06.2018 в 17:03:52   # 681917
Цитата: Walter от 19.06.2018 17:00:24
Он тебя конечно лучше всех знает. Особенно сзади каждый день . От шайтана это все.
из голубины веков и набирает обороты
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