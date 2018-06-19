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Империя зла
Трамп жестко раскритиковал миграционную политику Европы
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danilov 19 Июня 2018 в 16:04:17
Американский президент Дональд Трамп раскритиковал европейскую миграционную политику и пообещал не допустить в США «того, что происходит в Европе».

«Народ Германии выступает против руководства [страны], в то время как миграция раскачивает и так хрупкую берлинскую коалицию», – написал Трамп в Twitter.

Он отметил высокий уровень преступности в Германии и назвал «большой ошибкой» Европы решение позволить приехать «миллионам людей, которые так сильно и жестоко изменили их культуру».

Трамп пообещал, что США не допустят в вопросах иммиграции «того, что происходит в Европе».

https://vz.ru/news/2018/6/18/928341.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ЛиКа 19.06.2018 в 16:37:46   # 681901
Нормально..., благодаря США, люди бежали из разрушенных войной стран. А теперь, этот недопредставитель великой страны, несущей "мир и демократию", сидит на другом части Земли и хихикая, позволяет такие выпады.
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