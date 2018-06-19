Трамп жестко раскритиковал миграционную политику Европы

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danilov 19 Июня 2018 в 16:04:17
«Народ Германии выступает против руководства [страны], в то время как миграция раскачивает и так хрупкую берлинскую коалицию», – написал Трамп в Twitter.
Он отметил высокий уровень преступности в Германии и назвал «большой ошибкой» Европы решение позволить приехать «миллионам людей, которые так сильно и жестоко изменили их культуру».
Трамп пообещал, что США не допустят в вопросах иммиграции «того, что происходит в Европе».
https://vz.ru/news/2018/6/18/928341.html
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