США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

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GoodZone 20 Июня 2018 в 09:57:41
По словам Хейли, приверженность Вашингтона соблюдению прав человека не позволяет США «быть частью лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку», передает РИА «Новости».
В то же время она заверила, что Соединенные Штаты остаются привержены соблюдению прав человека.
Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной».
Помпео повторил слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что СПЧ ООН – это «огромный источник позора для ООН», поскольку в составе этой организации находятся государства, которые являются главными нарушителями прав человека.
Госсекретарь США подчеркнул, что СПЧ «ложно обвиняет страны в нарушениях, которые те не совершали, и при этом замалчивает нарушения других стран».
По словам Помпео, Совет провалился в заявленных целях. «В него входят авторитарные правительства, такие как Китай, Куба и Венесуэла», – сказал американский дипломат.
Госсекретарь США также раскритиковал действия СПЧ в отношении Израиля, назвав их предвзятыми. «С его (СПЧ) основания Совет одобрил больше резолюций, осуждающих Израиль, чем против остального мира вместе взятого», – отметил госсекретарь США.
Совет ООН по правам человека состоит из 47 стран-членов. Государства избираются от региональных групп на три года с возможностью переизбрания на второй срок максимум.
Согласно принципу регионального представительства, в СПЧ входят 13 африканских государств, 13 азиатско-тихоокеанских, 8 латиноамериканских, 6 восточноевропейских и 7 западноевропейских и прочих государств. Выборы проходят в Генеральной Ассамблее ООН.
Членство США в СПЧ истекает 31 декабря 2019 года.
Ранее Хейли назвала СПЧ ООН «убежищем для диктаторов».
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала намерение США выйти из СПЧ ООН. Отметим, что и Россия неоднократно критиковала организацию за конфронтационность.
Напомним, в ноябре 2016 года Генассамблея ООН проголосовала за новый состав СПЧ. Россия не получила достаточное число голосов для переизбрания. При этом, к примеру, Саудовская Аравия прошла в СПЧ.
https://vz.ru/news/2018/6/20/928620.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 20.06.2018 в 10:52:42 # 682013