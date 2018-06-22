Трамп на саммите G7 бросил в сторону Меркель конфеты

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GoodZone 22 Июня 2018 в 09:22:56
Он отметил, что это произошло в конце встречи, когда Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытались убедить Трампа подписать совместное коммюнике, передает ТАСС.
«Трамп сидел, скрестив руки, и был явно недоволен, что (лидеры G7) объединяются против него. И в тот момент он встал, положил руку в карман своего пиджака, вынул две конфеты Starbursts, швырнул их на стол и сказал Меркель: «Вот, Ангела. Не говори, что я никогда тебе ничего не даю», – рассказал Бреммер.
Напомним, по итогам встречи в Канаде президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что разногласия между странами G7 сохраняются, а президент США Дональд Трамп обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо во лжи и сообщил, что велел представителям Соединенных Штатов не подписывать итоговое коммюнике саммита G7.
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 22.06.2018 в 10:52:27 # 682384
Для меркель это последний срок (из за беженцев,которых она прос..а).
А все остальные тупо защищают свои государ.интересы.