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Империя зла
Китай вынужден принять жесткие ответные меры
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danilov 22 Июня 2018 в 15:03:11
ПЕКИН, 21 июня 2018, 12:56 — REGNUM Применяемый Вашингтоном «метод дубинки» будет бесполезным во время переговоров с Пекином, заявил 21 июня официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Таким образом в Китае прокомментировали поручение американского президента Дональда Трампа расширить список импортируемых их поднебесной товаров на общую сумму $200 млрд.

«Американская сторона привыкла использовать метод дубинки, однако он не работает с Китаем, подобное иррациональное поведение не может решить проблемы», — пояснил Гао Фэн.

Он добавил, что Китай готов еще больше ужесточить ответные меры. Напомним, ранее в Пекине приняли решение ввести 25% ввозную пошлину на 659 товаров из США.

https://regnum.ru/news/2435225.html
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