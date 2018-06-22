Китай вынужден принять жесткие ответные меры

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danilov 22 Июня 2018 в 15:03:11
Таким образом в Китае прокомментировали поручение американского президента Дональда Трампа расширить список импортируемых их поднебесной товаров на общую сумму $200 млрд.
«Американская сторона привыкла использовать метод дубинки, однако он не работает с Китаем, подобное иррациональное поведение не может решить проблемы», — пояснил Гао Фэн.
Он добавил, что Китай готов еще больше ужесточить ответные меры. Напомним, ранее в Пекине приняли решение ввести 25% ввозную пошлину на 659 товаров из США.
https://regnum.ru/news/2435225.html
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