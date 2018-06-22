В США призвали проверить сборную России на допинг после ее побед на ЧМ

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
ГОРЫНЫЧ 22 Июня 2018 в 21:58:58
Было бы «наивно» думать, что хозяйка ЧМ в этот раз не сможет «снова нарушить антидопинговые правила», говорил чиновник еще до начала мундиаля в интервью The Guardian.
Теперь же, после побед российских футболистов, Тайгарт, как указывает Telegraph, заявил, что сборная России, по его мнению, «должна быть агрессивно проверена на допинг, чтобы защитить доверие общественности к честности чемпионата мира». «Международные правила», как отметил он в беседе с изданием, предусматривают, что внезапные улучшения спортивных результатов всегда должны быть тщательно исследованы. «Чрезвычайные показатели требуют дополнительных допинг-тестов», — отметил глава Американского антидопингового агентства.
Telegraph в связи с этим обратилась к ФИФА с просьбой предоставить информацию, сколько допинг-тестов во время чемпионата мира было проведено в сборной России. Однако Международная федерация футбола, отмечает газета, эту информацию предоставить отказалась. «Когда дело касается тестов во время проведения турниров, пожалуйста, поймите, мы не можем комментировать [эти данные]», — сообщил представитель ФИФА.
До старта мундиаля-2018 Международная федерация футбола, напоминает Telegraph, называла российскую футбольную команду «одной из самых проверенных [на допинг] сборных».
Заявления Тайгарта о дополнительной проверке российской футбольной сборной на допинг — «обычная злоба», сообщил РБК почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
«Заявления связаны с успешным проведением турнира. Огромное количество позитивных отзывов, в том числе и в американских СМИ. Это все их раздражает. Ни ФИФА, ни ВАДА на это внимания не обратят», — пояснил глава РФС.
По словам Колоскова, по регламенту ФИФА после каждой игры минимум два человека из сборной сдают допинг-пробу. Чиновник также утверждает, что у ФИФА не было и нет необходимости в дополнительных допинг-пробах. «За ними остается право проверить любую команду, в том числе российскую, на тренировочной базе. Это было неоднократно сделано до начала турнира», — резюмировал глава РФС.
Антидопинговое расследование в отношении 11 российских футболистов, которые упоминались в докладе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о спортсменах из России, ФИФА начала в 2016 году. Тогда федерация, как указывала со ссылкой на собственные источники газета Daily Mail, пыталась получить от информатора ВАДА, экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова доказательства, что российские футболисты участвовали в «государственной допинговой программе». Родченков же, по информации издания, заявлял, что по меньшей мере 34 российских футболиста, в том числе вся сборная, участвовавшая в чемпионате мира по футболу 2014 года, были замешаны в допинговой программе.
В ФИФА в ноябре прошлого года на это сообщили, что не обнаружили подобных нарушений. Колосков затем заявил, что, по его мнению, информация об участии сборной России в «государственной программе допинга» является «полнейшей глупостью». «Я так скажу: если мы так на допинге играем, то как будем без допинга?» — реагировал на такие сообщения вице-премьер Виталий Мутко.
Окончательно «допинговые дела» в отношении российских футболистов ФИФА закрыла 22 мая нынешнего года.
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня. Российская сборная в групповом этапе турнира одержала две победы и впервые в истории вышла в плей-офф мирового первенства. Футболистов из Саудовской Аравии подопечные Станислава Черчесова обыграли со счетом 5:0, сборную Египта — со счетом 3:1.
Авторы: Евгения Маляренко, Юлия Лымарь.
https://www.rbc.ru/society/22/06/2018/5b2c8f039a7947698705c45f