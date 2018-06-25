Бабченко пожаловался на жизнь после «убийства»

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GoodZone 25 Июня 2018 в 10:02:08
«Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать что захочу», – написал Бабченко в Facebook.
Он отметил, что не может пойти в кафе и встретиться с друзьями, ему нельзя выйти в магазин, а еду ему привозят. «Каждый выход в город – это спецоперация», – рассказал Бабченко.
Семью Бабченко вывезли из России. Сейчас они все вместе «сидят в бункере и прячутся от наемных убийц», отметил журналист.
Он посетовал на то, что не представляет, что будет дальше, как и где он будет жить, а также не знает, как будет жить его ребенок, в какую будет ходить школу.
«Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего еще не закончилось», – пожаловался журналист.
Он сказал, что в распоряжении его семьи – три чемодана вещей, которые поместились в автомобиль «за одну ходку». «У меня сейчас государственное все. Даже вилки», – написал он. «На мне штаны, в которых я был в морге. Сходить в магазин купить новые я не могу», – добавил Бабченко.
Журналист сказал, что не выходит из охраняемого места и видит только один и тот же определенный круг людей.
«Моя жизнь в очередной раз сломана полностью», – заключил он.
В конце мая произошла инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко. Журналиста считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.
https://vz.ru/news/2018/6/24/929308.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Дьяволу служить или пророку - каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает для себя - щит и латы, посох и заплаты,
Меру окончательной расплаты, каждый выбирает для себя.
Будут потом гонять мульку, мол дотянулся кровавый Пу, замочил борцуна за все хорошее.
Дебил бл
Кака он не боится то в такие игры играть, или моск отсутствует?