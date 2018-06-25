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Империя зла
Бабченко пожаловался на жизнь после «убийства»
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GoodZone 25 Июня 2018 в 10:02:08
Российский журналист Аркадий Бабченко, оказавшийся в центре скандала после инсценировки его убийства на Украине, рассказал о больших переменах в своей жизни.

«Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать что захочу», – написал Бабченко в Facebook.

Он отметил, что не может пойти в кафе и встретиться с друзьями, ему нельзя выйти в магазин, а еду ему привозят. «Каждый выход в город – это спецоперация», – рассказал Бабченко.

Семью Бабченко вывезли из России. Сейчас они все вместе «сидят в бункере и прячутся от наемных убийц», отметил журналист.

Он посетовал на то, что не представляет, что будет дальше, как и где он будет жить, а также не знает, как будет жить его ребенок, в какую будет ходить школу.

«Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего еще не закончилось», – пожаловался журналист.

Он сказал, что в распоряжении его семьи – три чемодана вещей, которые поместились в автомобиль «за одну ходку». «У меня сейчас государственное все. Даже вилки», – написал он. «На мне штаны, в которых я был в морге. Сходить в магазин купить новые я не могу», – добавил Бабченко.

Журналист сказал, что не выходит из охраняемого места и видит только один и тот же определенный круг людей.

«Моя жизнь в очередной раз сломана полностью», – заключил он.

В конце мая произошла инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко. Журналиста считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.

https://vz.ru/news/2018/6/24/929308.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ЛиКа 25.06.2018 в 10:05:37   # 682652
Каждый выбирает по себе - женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку - каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает для себя - щит и латы, посох и заплаты,
Меру окончательной расплаты, каждый выбирает для себя.

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  vladtr 25.06.2018 в 11:30:14   # 682661
Да кому это дерьмо нужно... Уже не знает как внимание к своей персоне привлечь... Балаболка.
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  Пермяк 25.06.2018 в 12:05:24   # 682662
Пришьют его рагули, как пить дать пришьют.
Будут потом гонять мульку, мол дотянулся кровавый Пу, замочил борцуна за все хорошее.
Дебил бл
Кака он не боится то в такие игры играть, или моск отсутствует?
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  GoodZone 25.06.2018 в 12:23:00   # 682665
Мне кто-нибудь может объяснить КАКОВА БЫЛА КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ сего действа? люди планировали, делали какую-то работу, проводили мероприятия, подняли шумиху, "большие люди по телевизору выступали", теперь этого шута с его семьей еще и охраняют, прячут от кого-то... ДЛЯ ЧЕГО??? анекдот напомнило про неуловимого Джо (неуловимый потому, что не могут поймать? Нет, потому, что на хрен никому не нужно его ловить...)
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